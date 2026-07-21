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Río Gallegos se ubicó este martes como la localidad con la temperatura más baja de la Argentina, según el ranking de temperaturas ascendentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido a las 13:00. La capital santacruceña registró -6 °C, con una sensación térmica que descendió hasta los -13,5 °C.

El listado elaborado por el organismo nacional ubicó en segundo lugar a El Calafate con -5,4 °C, seguido por Perito Moreno, con -3,5 °C. De esta manera, las localidades santacruceñas concentraron los registros más bajos del país durante la jornada.

Otras regiones patagónicas también registraron temperaturas bajas, como Maquinchao (Río Negro), con -1,8 °C; Río Grande (Tierra del Fuego), con -0,9 °C; y las ciudades chubutenses de Comodoro Rivadavia y Esquel, ambas con 0,4 °C.

En paralelo, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas para toda la provincia de Santa Cruz. Este nivel de advertencia indica que las condiciones pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, entre ellos niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes presentan enfermedades crónicas.

Ante este escenario, el organismo recomienda tomar medidas de prevención, evitar la exposición prolongada al frío y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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