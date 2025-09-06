La primera capilla del mundo dedicada al santo estará en Argentina

La Iglesia Católica se prepara para la canonización de los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis que tendrá lugar este domingo en la Plaza de San Pedro.

El acontecimiento fue anunciado por el papa Francisco en noviembre de 2024 y será la primera canonización del papa León XIV.

La primera capilla del mundo dedicada al “influencer de Dios” Carlo Acutis se levantará en Argentina, específicamente en Chacras de Coria, en un predio de 4.300 metros cuadrados donado al Arzobispado de Mendoza.

Al conocer la iniciativa, la madre de Carlo, Antonia Salzano, celebró que “será un faro de luz para los jóvenes”.

El papa Francisco también había bendecido la obra que se se proyecta inaugurar en 2028.

Aún más lejos, en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, la comunidad de la Parroquia “Nuestra Señora de Fátima” celebrará la canonización este domingo.

Desde las 17:00 está prevista la proyección del documental y a partir de las 18:00, la celebración de la misa.

Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y falleció el 12 de octubre de 2006 días después de saber que tenía leucemia, cuando había llegado a convertirse en un “influencer de la Eucaristía” a través del catecismo virtual y un proyecto que había desarrollado para poner online todo tipo de con contenidos religiosos.

Su cuerpo permanece en óptimo estado de conservación, expuesto en una urna de vidrio, en el Santuario della Spogliazione en Asís, Italia.

