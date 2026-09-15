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Una perra murió este martes mientras era llevada a una veterinaria, luego de sufrir graves heridas durante el ataque de un dogo en Río Gallegos. El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Balbín y Jorge Luis Borges y volvió a poner bajo la lupa la tenencia responsable.

La agrupación “Valentín en cada huella” recibió el aviso y acudió al lugar para asistirla. Cerca del mediodía, difundió un pedido urgente de tránsito para conseguir un espacio donde pudiera recibir atención profesional: “Necesita ser trasladada para recibir atención veterinaria cuanto antes”.

Poco después, el grupo confirmó la noticia más dolorosa: la canina no logró llegar con vida al centro veterinario y murió durante el trayecto.

A raíz de lo ocurrido, los proteccionistas renovaron su reclamo hacia los propietarios de mascotas y remarcaron la necesidad de evitar que los perros permanezcan sueltos en la vía pública.

“A los dueños de los perros: sean responsables. No pueden dejar a sus animales sueltos y esperar a que ocurra una tragedia”, remarcaron desde “Valentín en cada huella”.

La perra fue encontrada gravemente herida en inmediaciones de Balbín y Jorge Luis Borges, tras ser atacada por un dogo.

Además, advirtieron que este tipo de situaciones pueden tener consecuencias aún más graves. “Hoy es esta perrita, mañana puede ser otro animal o incluso una persona”, señalaron.

“La irresponsabilidad tiene consecuencias. Deberían existir controles y multas para quienes no cumplen. No podemos seguir naturalizando ataques que podrían evitarse”, insistieron.

El caso reavivó así el debate sobre las medidas de prevención, los controles y las obligaciones que deben asumir quienes tienen bajo su cuidado perros capaces de representar un riesgo para terceros.

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