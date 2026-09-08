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Después de 17 días de internación, Nico fue dado de alta y ya está listo para comenzar una nueva vida junto a una familia que pueda acompañar sus cuidados. El perro, al que le falta un ojo, había quedado atrapado el 22 de agosto en un charco de petróleo en la zona norte de Comodoro Rivadavia y desde entonces permaneció bajo atención veterinaria.

El desesperante momento en que lograron retirar al perro que estaba notablemente debilitado.

La clínica que siguió su evolución confirmó este martes 8 de septiembre que se encuentra estable, sin nuevos episodios convulsivos y con una alimentación normal.

“Hoy Nico finalmente se va a su nuevo hogar. Actualmente no presenta nuevos episodios convulsivos y se encuentra controlado con la medicación indicada. Está comiendo con normalidad y su evolución permite que continúe su recuperación fuera de la veterinaria”, remarcaron en las redes sociales de la clínica.

Como parte del tratamiento, deberá continuar con medicación para controlar las convulsiones y permanecer acompañado y bajo observación durante esta etapa.

“Se irá a casa con medicación para el control de las convulsiones y deberá continuar en observación, acompañado y cuidado en esta nueva etapa. Después de tantos días siguiendo su historia, verlo llegar hasta acá nos emociona muchísimo (…) Ahora comienza una nueva etapa para él. ¡Feliz alta, Nico! Te deseamos una vida llena de amor y cuidados”.

Una historia que conmovió a todo el país

Desde la agrupación proteccionista Comodoro Conciencia Activa celebraron su recuperación y señalaron que puede llevar una vida normal. También indicaron que se relaciona con otros animales y que requiere medicación de por vida para sus convulsiones.

“Después de 17 días de lucha y mucha angustia, hoy podemos decir que está listo para comenzar una nueva vida. Su historia llegó a todo el país y muchas personas estuvieron pendientes de su recuperación”, subrayaron en una publicación, y agregaron: “Necesita un hogar que pueda acompañar su rutina de salud y darle todo el amor que merece”.

El episodio que puso en riesgo su vida ocurrió en un sector de descampados ubicado sobre calle Segundo Soto al 200, en Kilómetro 5. Vecinos advirtieron que Nico estaba atrapado y pidieron ayuda a través de grupos de rescate en redes sociales.

El animal estaba casi completamente cubierto de crudo y no podía salir por sus propios medios, por lo que intervinieron bomberos, policías y voluntarios.

Un día antes del alta, el lunes, Comodoro Conciencia Activa había informado que el can se encontraba en la etapa final de su recuperación y anticipado su salida de la clínica: “Todos estos días estuvo internado recuperándose, evolucionando paso a paso! Ya está ready para irse. Se va con medicación y aceite de cannabis”.

Nico se recuperó tras quedar atrapado en petróleo y ahora espera una familia que pueda brindarle los cuidados que necesita.

Cómo adoptar a Nico

Ahora, el objetivo es encontrar una familia responsable que pueda acompañarlo en esta nueva etapa, continuar con su medicación y garantizar los controles veterinarios que necesita.

Las personas interesadas en brindarle un hogar pueden comunicarse al 2974 148310. La agrupación Comodoro Conciencia Activa también pidió colaborar con la difusión del caso para aumentar las posibilidades de encontrar una familia definitiva: “Compartí. Su familia puede estar viendo esta publicación”.

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