La noche del miércoles se transformó en angustia para una familia de Río Gallegos, tras la repentina desaparición de Chocolino, su perro y compañero inseparable de Frida, una niña que lo espera hoy entre lágrimas.

El perrito salió alrededor de las 23 horas para hacer sus necesidades afuera de su casa en Albert Einstein al 2000 en Barrio Evita, pero no volvió. La desaparición reavivó el miedo de un episodio pasado en el que el animal había sido sustraído y abandonado a kilómetros de la ciudad. Hoy, la familia lo busca desesperadamente y pide ayuda urgente a toda la comunidad para traer a “Choco” de regreso a casa.

“Necesitamos más que nunca la solidaridad de nuestra comunidad. “Choco” no es solo un perro, es parte de nuestra familia. Nuestros hijos lo están esperando con el corazón en la mano, y Frida, su dueña, está completamente rota de tristeza”, expresó Lorena Montes en su pedido difundido en redes sociales.

Frida, de cinco años, junto a su papá Mauricio y “Chocolino”.

La familia publicó los números de contacto para recibir cualquier información que permita encontrar al perro. Solicitan que, en caso de verlo, lo retengan por un momento y se comuniquen inmediatamente:

“Cada minuto que pasa aumenta la incertidumbre. Cualquier dato, por más mínimo que parezca, puede ayudarnos muchísimo. Compartir la publicación también es una enorme ayuda. Gracias de corazón”, subrayaron.

Un rescate que conmovió y se hizo viral

No es la primera vez que Chocolino desaparece. En septiembre de 2024 alguien se lo llevó de su casa, y tras más de una semana de intensa búsqueda, fue hallado en Estancia Los Indios, un predio ubicado a gran distancia de la ciudad, al que solo se accede en auto, y a donde el perro nunca podría haber llegado por sus propios medios. Frida —que entonces tenía 5 años— grabó un video rogando ayuda para encontrar a su mascota y su pedido recorrió toda la Patagonia. Las imágenes de la niña, grabadas con la voz entrecortada, sosteniendo un cartel con la foto de su mascota y pronunciando entre lágrimas: “Lo extraño con el alma, quiero darle un abrazo”, se volvieron virales en cuestión de horas. La difusión que realizó La Opinión Austral amplificó el pedido de la niña y movilizó a cientos de vecinos en una búsqueda sin descanso. Entre quienes se conmovieron estuvo Daniel, un vecino rural que tuvo el dato que cambiaría el final de la historia: reconoció a un perro de características similares en las cercanías de Guer Aike, más precisamente detrás del yacimiento El Indio, y se comunicó de inmediato con la familia. La foto que Daniel le envió a la familia para que lo reconozcan Gracias a esa información, la familia recorrió la zona y finalmente dieron con el perrito: era Chocolino, agotado pero sano. El reencuentro fue pura emoción. Yanina, tía de Frida, lo celebró en redes con un mensaje que atravesó las pantallas: “Nuestro corazón explota de felicidad. No hay palabras para este momento”. También agradeció públicamente a Daniel: “Si no fuera por él, jamás lo habríamos encontrado. Mil gracias por la solidaridad. Y gracias al diario por compartir la publicación de mi nena”, escribió entonces. MIRA TAMBIÉN Regalarán pescado en cinco zonas de Río Gallegos para ayudar a las familias con el acceso al alimento Venderán corderos frescos este fin de semana con descuentos y en cuotas: días, horarios y cómo pagar El momento más conmovedor llegaría segundos más tarde: Frida, al ver a su amigo de cuatro patas, rompió en llanto, lo abrazó con fuerza y no quiso soltarlo, una escena que enterneció a todo Río Gallegos y se replicó en medios, radios y grupos sociales de toda la región. Hoy, con un nuevo episodio de desaparición, la familia teme que Chocolino haya sido nuevamente sustraído o abandonado en un lugar remoto, como ocurrió en el pasado. Por eso reiteran su pedido: Si lo ves, retenelo y contactate con los teléfonos disponibles.