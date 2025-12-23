Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Aeropuerto Internacional de Río Gallegos reinició el lunes sus operaciones con la pista principal completamente renovada, tras la finalización de las obras de adecuación. Los trabajos demandaron 113 días y una inversión de U$S 29 millones.

Este martes 23 de diciembre, en la antesala de Nochebuena, aterrizó en la capital santacruceña el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas desde la reapertura de la terminal aérea. La aeronave arribó alrededor de las 2:30 de la madrugada, en medio de una importante presencia de familias que aguardaban con emoción la llegada de sus seres queridos.

En ese contexto, una escena llamó particularmente la atención. Un hombre sostenía un ramo de flores y observaba con gran expectativa la puerta de arribos. La Opinión Austral, presente en el lugar, dialogó con Antonio, quien comentó que esperaba a su sobrina junto a su pareja. Asimismo, también la aguardaban la madre, el padre, la hermana y una prima de la joven, que logró un importante objetivo personal: recibirse de contadora.

“Creo que ella no se espera este recibimiento”, expresó el vecino. Al mismo tiempo, hizo hincapié en el alivio que significó no tener que trasladarse hasta El Calafate. “Es más cómodo que esté abierto (…) no hubiéramos podido recibirla así. Es emocionante porque se recibió hace unos meses”, señaló.

El tío llegó de madrugada con flores para sorprender a su sobrina en el aeropuerto. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Minutos después apareció la agasajada. Visiblemente emocionada, fue abrazada por su familia, recibió las flores y posó junto a un cartel preparado especialmente para felicitarla. Micaela, protagonista de esta historia, estudió en Córdoba y regresó a su ciudad de la mejor manera. El momento quedó registrado por las cámaras de LOA.

“Veo que mi familia estaba muy expectante por mi llegada”, comentó a este medio. Luego destacó las mejoras en la terminal aérea: “Está lindo el aeropuerto, renovaron bastante adentro y eso está bueno”. Para cerrar, lanzó una frase que generó risas entre sus allegados: “Un alivio no tener que estudiar”, dijo con timidez, antes de remarcar que ahora aprovechará para disfrutar del verano y las fiestas de fin de año junto a sus seres queridos.

Cabe mencionar que el alcance del proyecto comprendió la rehabilitación de 2.750 metros de pista, incluida la construcción de una nueva cabecera en pavimento rígido y la reconstrucción integral del paquete asfáltico en el sector central. Las tareas requirieron la participación de más de 80 trabajadores de la provincia y contribuyeron a dinamizar la economía local.

Las obras incluyeron igualmente la readecuación del sistema de balizamiento, con el reemplazo de las luminarias existentes por 140 nuevas de tecnología LED de alta intensidad, además de la instalación de un sistema de detección de hielo. El hall de arribos y partidas fue modernizado y refuncionalizado, con la incorporación de una Sala Kids, pensada para que los chicos cuenten con un espacio de espera más ameno, con juegos y entretenimientos. De igual manera, se realizaron mejoras en el estacionamiento, con nuevo asfaltado, reorganización de los espacios y la incorporación de señalética para optimizar la circulación.

El Aeropuerto de Río Gallegos conecta con distintos puntos del país, como Aeroparque, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Ezeiza y Río Grande. A su vez, cuenta con vuelos hacia Islas Malvinas y Punta Arenas, en Chile, y registra una operación internacional en crecimiento.

De acuerdo con los registros oficiales, entre enero y agosto de 2025 —mes previo al inicio de las obras— el total de pasajeros de vuelos internacionales aumentó un 41% en comparación con el mismo período de 2024. Si se consideran también los destinos de cabotaje, la cifra superó los 126 mil pasajeros hasta el cierre de la terminal en septiembre, con un incremento del 2,38% respecto del año anterior. La finalización de estos trabajos dará un nuevo impulso al aeropuerto, fortalecerá la conectividad regional y potenciará el desarrollo local y provincial.