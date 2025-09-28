Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde de este domingo, en diferentes sectores de la capital santacruceña se registraron cortes del suministro eléctrico.

Las salidas afectadas son Patagonia, Perito Moreno y Bicentenario, las cuales alimentan a diferentes barrios de la capital provincial.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado confirmaron a La Opinión Austral que las cuadrillas ya están en conocimiento y se están dirigiendo al lugar.

Por el momento no se sabe cuándo se restablecerá el servicio, las cuadrillas ya están trabajando.

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes vientos que rige para gran parte de la provincia de Santa Cruz.

El área está siendo afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h. Los principales zonas afectadas son Meseta de Corpen Aike – Meseta de Güer Aike – Meseta de Lago Argentino.