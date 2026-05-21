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Servicios Públicos Sociedad del Estado comunicó este jueves 21 de mayo que durante la madrugada se produjo la rotura de un caño distribuidor en la ciudad de Río Gallegos.

Según detalló la empresa provincial, el inconveniente se registró sobre la calle Dr. Lorenzo y afecta la presión del suministro de agua en diferentes sectores de la capital santacruceña.

Trabajadores de Servicios Públicos reparan el caño roto en la calle Doctor Lorenzo. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

A través de un comunicado oficial, SPSE indicó que el personal operativo fue desplegado en el lugar para avanzar con las tareas de reparación y restablecer el servicio normal en el menor tiempo posible.

Qué sectores pueden verse afectados

Si bien no se precisó un listado de barrios alcanzados por la baja presión, desde la empresa señalaron que el problema impacta en distintos puntos de la ciudad debido al funcionamiento de la red distribuidora.

Trabajadores de Servicios Públicos reparan el caño roto en la calle Doctor Lorenzo. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron a la comunidad administrar las reservas domiciliarias y evitar consumos innecesarios hasta que finalicen las tareas técnicas.

La afectación se produce mientras continúan los trabajos de intervención sobre el conducto dañado.

El pedido para cuidar el consumo de agua

Trabajadores de Servicios Públicos reparan el caño roto en la calle Doctor Lorenzo. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Ante la situación generada por la rotura del caño, Servicios Públicos solicitó la colaboración de vecinos y vecinas de Río Gallegos para reducir el consumo de agua potable mientras se realizan las reparaciones.

Entre las recomendaciones difundidas por la empresa se encuentran:

Hacer un uso responsable y solidario del agua.

Evitar derroches en actividades no esenciales, como el lavado de vehículos.

Preservar las reservas disponibles en los tanques domiciliarios.

Desde SPSE remarcaron que estas medidas son necesarias para sostener el abastecimiento en los sectores donde la presión ya comenzó a verse afectada.

Trabajos para normalizar el servicio

Trabajadores de Servicios Públicos reparan el caño roto en la calle Doctor Lorenzo. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El comunicado difundido por Servicios Públicos señaló que las cuadrillas operativas continúan trabajando en el sector afectado para reparar la avería registrada en la red.

Además, la empresa agradeció “la comprensión y paciencia de la comunidad” ante el inconveniente y reiteró el compromiso de normalizar el servicio de agua en Río Gallegos una vez concluidas las tareas.