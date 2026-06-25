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La secretaria de Estado de Cultura de Santa Cruz, Silvia D’Andrea, confirmó este jueves en diálogo con LU12 AM680 Río Gallegos la realización de la tradicional Velada Patriótica por el Día de la Independencia, que tendrá lugar el próximo 8 de julio en el Atlético Boxing Club, en la capital provincial.

Tal como adelantó La Opinión Austral, el evento se enmarca en una de las celebraciones más importantes del calendario patrio en Santa Cruz, con una propuesta que combina cultura, gastronomía y participación comunitaria.

En ese sentido, la funcionaria destacó el rol del predio deportivo como espacio central de encuentro para las familias:

“El Boxing Club va a ser el punto de encuentro de toda la familia santacruceña”, expresó durante la entrevista radial.

La secretaria de Estado de Cultura, Silvia D’Andrea.

D’Andrea explicó que la jornada comenzará por la noche con la apertura del predio, donde se dispondrán puestos gastronómicos a cargo de escuelas de deporte, danza y música, con el objetivo de recaudar fondos para sostener sus actividades durante el segundo semestre del año.

“A partir de las 20 horas va a estar abierto el portón mayor del Boxing Club, esperando a toda la familia. Pueden ir a cenar y colaborar con los chicos de los clubes y de las escuelas de danza, folklore y música”, señaló.

Asimismo, remarcó que lo recaudado será destinado directamente a las instituciones participantes.

“Todo lo recaudado va a ser para que puedan tener una mejor performance durante el año”, indicó.

Uno de los momentos centrales de la noche será la medianoche, con la entonación del Himno Nacional Argentino, que dará inicio a la tradicional peña folklórica.

“La peña se abre a las 12 de la noche después de cantar el himno, y hasta las 2:30 o 3 de la mañana va a estar a disposición el Boxing para que toda la familia santacruceña haga gala de sus saberes de baile y canto en el folklore y la música nacional”, explicó.

La secretaria también puso en valor la participación de niños, niñas y jóvenes en las distintas expresiones culturales.

“Tendremos niños de 5 años bailando el pericón”, destacó, en referencia al trabajo de las escuelas de danza, orquestas juveniles y espacios de formación artística.

La propuesta incluirá presentaciones de danza folklórica, música en vivo y espacios gastronómicos típicos, en una noche pensada para el encuentro y la identidad cultural santacruceña.

La Velada Patriótica se desarrollará con entrada libre y gratuita, consolidándose como una de las celebraciones más convocantes en la previa del Día de la Independencia.