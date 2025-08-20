Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de la Nación rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.

Cabe mencionar que entre los 172 votos a favor de la emergencia estuvieron los de los cinco diputados nacionales por la provincia de Santa Cruz.

Consultada sobre si el rechazo de la Cámara Baja representa un respiro, Silvina Lamas, presidenta de Fundación TEA y jefa del Departamento para personas con discapacidad del Municipio de Río Gallegos, manifestó a La Opinión Austral: “Respiro no, creo que mantiene viva la esperanza y realza la importancia de visibilizar la realidad que atravesamos, que nos atraviesa”.

“Se celebra algo que debiera ser lo habitual: que hemos sido escuchados por la mayoría de diputados que fueron votados para hacer precisamente eso, y velar por los derechos de todos”, acotó.

Para revertir totalmente el veto presidencial, será necesario reunir dos tercios en el Senado de la Nación y de esa manera la declaración de emergencia quedará firme.

“Esperamos e instamos a los senadores y senadoras a que nos acompañen con su voto y podamos ver promulgada la ley de Emergencia en Discapacidad. Ojalá en unos días estemos hablando de su reglamentación”, completó.