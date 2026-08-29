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Este viernes 28 de agosto, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), concretó una compleja intervención sobre el acueducto troncal de 500 milímetros ubicado en inmediaciones de la Autovía 17 de Octubre, una infraestructura clave para el abastecimiento de agua de Río Gallegos.

La intervención inició cerca de las 10:00, luego de que se detectara una pérdida de agua sobre uno de los laterales de la avenida Asturias. Tras las primeras inspecciones, el personal técnico de Agua y Saneamiento determinó que era necesario despejar el sector y realizar una apertura en la carpeta asfáltica para acceder al conducto.

Desde SPSE solicitaron el uso racional del agua. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA

Como medida preventiva, antes de comenzar los trabajos se habían llenado al 100% las cisternas de reserva de la ciudad. Esta maniobra permitió sostener el suministro durante el desarrollo del operativo y reducir el impacto de la intervención en los domicilios.

A las 16:00 finalizaron las tareas de despeje y se avanzó con el aseguramiento de los taludes y las paredes laterales de la zanja, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para los trabajadores.

Una hora más tarde, alrededor de las 17:00, comenzaron las tareas de corte sobre el tramo afectado, en un sector considerado de alta complejidad operativa. Posteriormente, los trabajadores retiraron la sección dañada del acueducto.

Cerca de las 20:30 concluyó la extracción de la estructura averiada y comenzaron las maniobras para realizar el empalme del nuevo tramo. Los trabajos requirieron un importante despliegue de personal y maquinaria para lograr el correcto calce de las piezas y evitar futuros desplazamientos.

A las 22:30 se completó la unión estructural y se avanzó con los ajustes y la colocación de los elementos de sujeción.

Finalmente, a las 00:10 del sábado, SPSE dio por concluidas las tareas de reparación. En ese momento se habilitó el servicio con un cuarto del caudal habitual, como parte de un procedimiento preventivo destinado a evitar movimientos de la pieza reparada ante el incremento de la presión.

Desde las 8:00 de este sábado se inició la presurización gradual de la red, con el objetivo de avanzar hacia la normalización del servicio y garantizar el correcto funcionamiento de la reparación.

En paralelo, la empresa informó que la zanja permanecerá abierta durante un período preventivo para permitir el asentamiento de los trabajos y verificar la estabilidad del sector. Por este motivo, solicitaron a conductores y peatones circular con extrema precaución en la zona intervenida.

Desde SPSE también recomendaron a los vecinos realizar un uso racional y solidario del agua mientras se completa el proceso de restitución del servicio.