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Las clases fueron suspendidas este viernes en Río Gallegos debido a un corte general de energía eléctrica provocado por una falla registrada en la línea de alta tensión operada por la empresa transportista Transpa.

La situación comenzó durante la madrugada y generó un operativo de seguimiento para intentar restablecer el servicio. En un primer comunicado oficial emitido a las 4:18 horas, se informó que se trataba de un desperfecto en la línea de Transpa y que la empresa ya trabajaba para recuperar el suministro.

En ese momento, la estimación inicial indicaba que la interrupción podía extenderse aproximadamente durante dos horas.

El hielo y las ráfagas de viento impidedían reparar la infraestructura eléctrica

Con el avance de la madrugada, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) comunicó una actualización sobre el estado del sistema energético en Río Gallegos, a cargo de Transpa.

Desde el organismo explicaron que, según la información brindada por la empresa transportista, las condiciones meteorológicas adversas complicaban las tareas de reparación. La presencia de hielo sobre la infraestructura y los fuertes vientos impedían realizar maniobras seguras para avanzar con la restitución del servicio.

Además, señalaron que la línea presentaba movimientos considerables debido a las ráfagas y a la acumulación de hielo en sus componentes, una situación que aumentaba las dificultades para intervenir sobre el tendido eléctrico.

SPSE gestionaba alternativas para reforzar el abastecimiento energético

Mientras se monitoreaba la evolución del clima, Servicios Públicos informó que mantenía gestiones permanentes para avanzar en una solución.

El organismo solicitó las autorizaciones correspondientes ante la empresa proveedora de gas con el objetivo de habilitar el suministro necesario para poner en funcionamiento la Reserva Fría y reforzar el abastecimiento energético de la capital santacruceña.

La medida buscaba contar con una alternativa mientras continuaban las complicaciones sobre la línea de alta tensión afectada.

Suspensión de clases en Río Gallegos para todos los niveles educativos

A las 6:36 horas, SPSE emitió un nuevo comunicado oficial confirmando que, debido a esta situación, se suspendía el dictado de clases en Río Gallegos durante el turno mañana en todos los niveles educativos.

La decisión alcanzó a las escuelas de la ciudad ante la falta de energía eléctrica y la incertidumbre sobre la restitución definitiva del servicio.

El aviso se difundió antes del inicio habitual de actividades en numerosos establecimientos educativos, donde las clases comienzan cerca de las 7:10 horas.

El servicio volvió y volvió a interrumpirse

A las 7:30 horas se registró el restablecimiento del servicio eléctrico en Río Gallegos. Sin embargo, La Opinión Austral pudo saber que la suspensión de clases se mantuvo debido a que la medida ya había sido comunicada oficialmente y varios establecimientos ya estaban organizando el ingreso de estudiantes.

Poco después, a las 7:48 horas, volvió a registrarse un corte de energía eléctrica, lo que volvió a generar incertidumbre sobre la estabilidad del suministro. Y a las 7:54 volvió el servicio nuevamente.

Las autoridades continuaban monitoreando la situación y siguiendo la evolución de las condiciones climáticas que afectaron la infraestructura eléctrica durante la madrugada.