Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Espectáculos infantiles, presentaciones de libros, teatro y danzas conformaron la grilla de la segunda y última jornada de la Feria del Libro Infantil y Juvenil que se desarrolló en el Atlético Boxing Club.

La 7ma edición de la feria organizada por la Biblioteca “Sofía Vicic de Cepernic” convocó a stands de libreros locales y nacionales, de la Comic Sur, y del Club del Juguete, además de la participación de áreas municipales.

La Librería Saber de Comodoro Rivadavia participó de la 7ma edición. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

La Opinión Austral recorrió la feria para conocer cómo fue la respuesta del público con respecto los puestos de libreros.

“Tenemos literatura clásica, financiera, autoayuda, desarrollo personal, novelas, infantiles, policiales, novelas románticas, novelas juveniles, un poquito de todo”, comentó Leonardo de Librería Saber de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En cuanto a las ventas, indicó que “están llevando un poquito de todo, por suerte. Tenemos seguidores de Río Gallegos que se acercaron, nosotros ya habíamos informado que veníamos”.

Indicó que este sábado el movimiento fue mayor que el viernes.

La Feria del Libro se desarrolló durante dos días en el Atlético Boxing Club. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Por otra parte, Marcelo Tourville del Grupo Editorial Franco Argentino. “Me sorprendió más el movimiento ayer, pero en cantidad de días ha sido parejito los dos días”.

Observó que las ventas se vieron condicionadas dado que los empleados públicos aún no cobraron sus haberes y que un tercer día de feria hubiese sumado mayores ventas.

“Afecta a los eventos y más cuando vendemos productos de distinto tipo, en nuestro caso, libros y colecciones, es para tenerlo en cuenta”, consideró.

Consultado, sobre el consumo de literatura infantil, señaló: “Infantil se sigue vendiendo obviamente ha mermado. Soy librero hace 30 años y he ido modificando mi actividad, por una cuestión de costos y por una cuestión de tecnología, los padres apuntan a facilitar un celular, que es más práctico y más económico, pero no es lo ideal porque no es la forma más didáctica. Los chicos no ejercitan la motricidad fina que es fundamental en el tema de la escritura y la lectura, juegan, pero no con juegos didácticos”.

Recordó que “el tema de los costos ha perjudicado mucho, no se han equiparado los sueldos a los que son los costos reales del libro” y en este contexto, indicó que “estoy trabajando unas ofertas puntuales que traigo de Buenos Aires que son saldos y promocionados para que la gente pueda llevarse un libro. 2.500 pesos un libro de la saga de ‘El último reino'”.

En este sentido, apuntó que lo que se busca es que la gente pueda acceder. “Nos seguimos reinventando en esta actividad que es tan linda”, cerró.

El gran cierre del Mes de las Infancias tendrá lugar este domingo con una jornada de juegos y actividades preparadas para niños y niñas por el Municipio de Río Gallegos y el espectáculo musical “Zoom, acércate más” de Julieta Poggio que se presentará por primera vez en la capital provincial.