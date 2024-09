Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

L-Gante, el cantante de RKT, volvió a La Noche de Mirtha Legrand (eltrece) para rememorar varias experiencias de su carrera musical. Además de mostrar su nueva dentadura y hablar de sus días en la cárcel, se refirió al recital que ofreció en Río Gallegos.

En la mesa, donde también estaban Horacio Cabak, Mercedes Ninci y Florencia Raggi, el artista reveló que su mayor público fue en la capital santacruceña: “Un mar de gente. Quizás puedan buscar el tape“, le comentó a la “Chiqui”.

Cabe recordar que el reconocido trapero y cumbiero hizo vibrar Río Gallegos durante el festival del 136° aniversario de la ciudad en 2021. “Actué frente a 70 mil personas“, recordó sobre el espectáculo que disfrutaron tanto locales como visitantes de la provincia y el país.

En aquel entonces, después de su presentación, L-Gante compartió en redes sociales la tapa de La Opinión Austral publicada el domingo 19 de diciembre, con el título: “L-GANTE HIZO EXPLOTAR A LA GENT-EEEEE”.

L-Gante habló de su cambio de look y su tiempo en la cárcel

Mirtha también tocó el tema del cambio de look del cantante, quien mostró su felicidad por su nueva sonrisa. “Estás con comedor nuevo”, comentó la diva de la TV. “Sí, hasta me da pena usarlos, pero hoy es la noche”, respondió el compositor entre risas.

Al ser preguntado acerca de su hija, fruto de su relación con Tamara Báez, dijo: “Jamaica está por cumplir tres años, habla, ve videos sola en el celu, te manda al frente. Está en esa etapa”.

Por otro lado, la conductora indagó sobre su tiempo en prisión. A propósito, L-Gante relató: “Tuve una estadía en la cárcel de 100 días. La verdad que a mi me trataron bien, eso lo tengo que admitir”.

“No está bueno ir a la cárcel ni estar preso. No me siento culpable y sé que tuve que presentarme porque es la ley. Yo le busqué la vuelta a estar en el calabozo y me sirvió para dejar de consumir algunas cosas, comer bien y hoy en día lo sigo sosteniendo”, concluyó conmovido.

