Tecnimet, Construcciones y Servicios, se especializa en la construcción industrializada de usos temporarios o permanentes de unidades fijas o transportables, mientras que Servicios Rurales, ofrece soluciones integrales para el desarrollo de empresas en la Patagonia.

Al respecto, Santiago Díaz, indicó a La Opinión Austral: “Estamos creando la nueva línea que es Tecnimet Patagonia. En el rubro estamos hace 30 años, nos dedicamos a la construcción modular. La diferencia con los contenedores marítimos convencionales que conocemos es que es un panel, un sándwich de chapa, telgopor, chapa, donde podes hacer el espacio que querés con distintas medidas”.

Cuentan con módulos para cocinas, gimnasios, oficinas, enfermerías y viviendas de distintos tamaños.

“Se ha puesto de modo la construcción de tiny house o casa chica, hoy la gente gasta dinero y quiere ver algo, en este caso, en 20-30 días ya tenés la vivienda, esa es la gran posibilidad”, destacó.

Por otra parte, Díaz comentó que “en nuestro rubro, siempre nos dedicamos a la parte industrial, a lo que era la minería, el petróleo, el gas y nos fuimos abriendo un poco al mercado urbano en donde se busca otro tipo de detalle dentro de la construcción”.

Además, dio a conocer que el Banco Nación lo nombró “embajador de la venta de las tasas del 38% anual en AgroNación y PymeNación, que le da una posibilidad al productor, al ganadero que esté buscando tener una casa y que haga una construcción modular”.

Para más información, los interesados pueden visitar www.tecnimet.com.ar o serviciosrurales.com o en Instagram: @tecnimet o @serviciosrurales.

Atención al público

Las oficinas en Río Gallegos están ubicada en avenida Kirchner 1578, 1ro A, en tanto que hay un showroom de módulos en calle Mahatma Gandhi y otro en Moreno, provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la fábrica.

“Los esperamos para que coticen y nos conozcan”, cerró Díaz.