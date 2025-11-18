Your browser doesn’t support HTML5 audio
Río Gallegos atraviesa una nueva jornada crítica por el temporal de viento que afecta a toda la región sur de Santa Cruz aunque mucho menos intensa que el lunes. Con alerta amarillo vigente, las ráfagas superan los 110 km/h y el frío se intensifica con una sensación térmica cercana a los –1,6°C a la madrugada.
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la alerta se mantendrá activa durante todo este martes y podría comenzar a descender recién el miércoles.
El muelle fiscal, junto al galpón costero, fue uno de los puntos de la ciudad que suele ser concurrido donde se registró mayor impacto: el agua del estuario se levantaba en oleajes visibles y los equipos móviles de La Opinión Austral tuvieron dificultades para transmitir debido a la fuerza del viento.
Calles casi vacías y trabajo constante
En distintos sectores de la ciudad, las calles permanecieron mayormente vacías, siguiendo la recomendación oficial de evitar salir salvo por necesidad urgente. El centro registró un movimiento mayor al del lunes, aunque todavía reducido: algunos comercios abrieron sus puertas, mientras otros permanecieron cerrados por falta de energía debido a postes y cables caídos.
En Zapiola y Vélez Sarsfield, personal de Forestación y Servicios Públicos trabajó durante la mañana para retirar ramas caídas y podar árboles que representaban riesgo de desplome por las ráfagas. El tránsito estuvo completamente cortado para permitir la labor de los operarios, que trabajaban con motosierras y sogas para desarmar ramas pesadas.
“Estos árboles tan altos, con viento así, significan un peligro muy grande”, reportó la cronista en el lugar durante el vivo de La Opinión Austral.
Las imágenes del segundo día del temporal muestran el impacto real en las calles: ramas caídas, equipos trabajando, cielos grises y una ciudad que intenta circular en medio de un viento que no da tregua.
La situación en el norte provincial: más de 150 personas afectadas
La zona más golpeada del temporal sigue siendo el norte de Santa Cruz. En Caleta Olivia, según pudo saber este medio, hubo alrededor de 150 personas afectadas por voladuras de techos, postes de luz caídos, daños estructurales y familias evacuadas o autoevacuadas.
Protección Civil trabaja con un nivel de saturación de llamadas superior al habitual, motivo por el cual no pudieron atender consultas de la prensa durante gran parte de la mañana.
El Comité de Emergencias definirá este martes cómo sigue el protocolo
El Comité de Organización de Emergencias (COE) informará cómo continuará el protocolo para el miércoles: si se mantendrá la suspensión de clases, qué medidas regirán para la administración pública, y qué recomendaciones se sostendrán para la circulación.
Actualmente continúan suspendidas las actividades presenciales en todos los niveles educativos y en organismos estatales.
Más movimiento en el centro, pero con precaución extrema
En un nuevo recorrido por las avenidas Kirchner, Sarmiento y San Martín, se observó una mayor presencia de peatones y vehículos respecto al lunes, pero sin llegar al flujo habitual. Repartidores de delivery circulaban con dificultad y muchos comerciantes afirmaron haber abierto “a medias” por la baja cantidad de clientes.
“Hubo menos movimiento de lo habitual, la gente no salió y se notó en las ventas”, explicaron desde una cafetería céntrica a este medio.
Algunos locales decidieron cerrar por los cortes de energía que afectaron sectores del centro.
Recomendaciones y números de emergencia
Las autoridades recomiendan no salir salvo por necesidad impostergable, evitar zonas arboladas, asegurar objetos en patios y balcones y mantenerse informados por canales oficiales.
Números clave:
- Protección Civil: 103
- Bomberos: 100
- Policía: 911
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario