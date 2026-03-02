Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte temporal de lluvia afectó a Río Gallegos durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, provocando calles anegadas en distintos barrios de la capital santacruceña. Según datos del Servicio Meteorologico Nacional, la precipitación acumulada desde las 9 de la mañana del domingo hasta las 9 del lunes alcanzó los 16 milímetros, generando complicaciones en la circulación y múltiples reclamos por inconvenientes eléctricos.

Las primeras gotas comenzaron a caer antes del anochecer, pero fue durante la noche cuando la tormenta se intensificó con truenos y relámpagos. En cuestión de horas, el agua acumulada generó inundaciones en calles en diferentes sectores de la ciudad, generando preocupación entre los vecinos.

El fenómeno climático sorprendió a muchos residentes, que reportaron dificultades para transitar tanto a pie como en vehículos en varias zonas urbanas.

Un ciclista avanza por calle Posadas con el agua cubriendo la mitad de las ruedas, en medio de las complicaciones que dejó la lluvia. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Zonas más complicadas por el temporal

Entre los barrios más afectados por las lluvias en Río Gallegos se encuentran, el Barrio Belgrano; San Benito; Güemes, con anegamientos en la intersección de San Juan y Tucumán; Barrio Gregores, donde vecinos denunciaron por la mañana la acumulación de agua sobre calle Perito Moreno, especialmente en el ingreso al Jardín de Infantes N°15 “Ejército Argentino”, la Escuela Primaria Provincial N°11 “Sesquicentenario de la Revolución de Mayo” y el Colegio Secundario N°10 “Gob. Juan Manuel Gregores” y Barrio Primero Santa Cruz, entre C. Manuel López Encinas y Luis Gotti.

Acceso al Colegio Secundario N°10 con acumulación de agua. FOTO: REDES SOCIALES

En varios de estos puntos el agua cubrió gran parte de la calzada, dificultando el normal desarrollo de las actividades habituales durante las primeras horas del lunes.

Anegamientos en la intersección de San Juan y Tucumán.

Intervención de SPSE ante reclamos eléctricos

La empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que respondió de manera inmediata ante las precipitaciones que afectaron a Río Gallegos, garantizando una rápida atención a las contingencias registradas en el sistema de distribución eléctrica.

Desde el inicio del temporal y hasta la madrugada se atendieron aproximadamente 40 reclamos vinculados al servicio eléctrico. Las tareas incluyeron inspecciones de líneas y reparaciones puntuales, logrando restablecer el suministro en los sectores afectados en el menor tiempo posible.

Así se encontraba la calle Luis Gotti por la mañana.

Una de las intervenciones principales se realizó en el barrio San Benito, donde personal técnico trabajó sobre un transformador para reponer el servicio, concentrándose allí varios de los reclamos registrados.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, las cuadrillas trabajaron de manera ininterrumpida para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento del sistema. Además, continúan las tareas de monitoreo y control en distintos puntos de la ciudad ante eventuales inconvenientes derivados de las lluvias.

Sin evacuados, pero con espacios preventivos disponibles

Desde el Municipio informaron que no fue necesaria la evacuación de personas durante el temporal. No obstante, permanecieron disponibles el Gimnasio 17 de Octubre y el gimnasio del barrio San Benito ante cualquier eventualidad.

Recomendaciones a la comunidad

Ante este tipo de eventos climáticos, SPSE recordó a la población la importancia de:

No acercarse a cables caídos o a baja altura.

No subir a postes ni manipular instalaciones eléctricas.

Realizar los reclamos al 0800-222-7773.

Las autoridades solicitan a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones mientras persistan las condiciones de inestabilidad climática en Río Gallegos.