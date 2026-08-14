Los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 14:00, los voluntarios de la Fundación Garrahan en Santa Cruz reciben material reciclable y lo acopian en el galpón del Atlético Boxing Club, con ingreso por calle Bernardino Rivadavia en la capital provincial. La labor se lleva adelante en el marco del Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la Fundación Garrahan.

Acopio de material reciclable en el galpón que el Atlético Boxing Club cede a la Fundación Garrahan. FOTO: VANINA JANCICH/LA OPINION AUSTRAL

“Estamos trabajando a full, es un equipo hermoso de compañeros de trabajo, todos colaboradores”, manifestó Teresa Ponce, referente de la Fundación Garrahan en Santa Cruz, a La Opinión Austral. El grupo de colaboradores en Río Gallegos está integrado por Roxana, Matías, Carolina, José, Mariela, Analía y Moisés.

Teresa Ponce, referente de la Fundación Garrahan. FOTO: VANINA JANCICH/LA OPINION AUSTRAL

En cuanto al material que reúnen, recordó que están abocados a “mucho papel, cartón, plásticos, tapitas plásticas, latas de aluminio, todo tipo de plástico y todo lo que es material de computación”.

Graciela en plena tarea. FOTO: VANINA JANCICH/LA OPINION AUSTRAL

“Este es un lugar prestado, gracias al señor Leo Mata que desde hace cinco o seis años nos viene aguantando. Necesitamos nuestro propio lugar, después de tantos años que tenemos como fundación, realmente necesitamos un lugar propio”, señaló.

Además, dio a conocer que en pos de contar con un espacio propio: “Creo que vamos a tener una pronta solución para juntar todo este material, la gente sabe qué es lo que se hace, que todo este material va a la Fundación Garrahan. Nosotros trabajamos por todos los niños de Argentina, sobre todo por los niños de Santa Cruz”.

Un hogar, lejos de tu hogar

Ponce recordó que todo el dinero que se reúne tras la venta del material “todo lo recaudado va directamente a la Fundación Garrahan, el 50% de lo recaudado es para el Hospital Garrahan y el otro 50% para la Fundación”.

“La Fundación es una casa que consta de cuatro pisos, donde van a parar todas las madres que no tienen obra social, donde se les da desde los pañales, el chupete, la comida, donde están el tiempo que tengan que estar. Tiene una escuela que es primaria y secundaria, donde los niños estudian, también estudian computación y hacen, como nosotros siempre decimos, un hogar lejos de tu hogar, eso es la Casita Garrahan”, explicó.

En cada derivación y de acuerdo al cuadro de salud del niño, el tiempo de estadía varía, en este sentido, Ponce comentó: “Hay mamás que desde hace siete años están en Casita Garrahan, cinco años en algunos casos, e incluso ellas están con sus nenes, porque hay mamás que no tienen otra familia, nada más tienen a sus hijos, entonces se quedan en Casita Garrahan”.

“Un hogar lejos de tu hogar, eso es la Casita Garrahan”. TERESA PONCE, REFERENTE DE LA FUNDACIÓN GARRAHAN EN SANTA CRUZ

Por último, mencionó: “La semana pasada hemos cargado 22 palets a la empresa que se sumó, la empresa Vesprini, estamos sumamente agradecidos, ellos nos están llevando más o menos 22 palets por semana. Ayer se sumó la empresa Cruz del Sur, que también vino, hizo la carga y llevó. Estamos agradecidos con las empresas que trabajan para nosotros. Todo esto es sin fines de lucro y los chicos trabajan ad honorem”.

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