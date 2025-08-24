Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A fines de junio, la familia de Antonella Reyes, una adolescente de 13 años de Río Gallegos, confirmó que debía ser derivada a Buenos Aires para una operación quirúrgica.

Hace tres años en un control médico, le detectaron escoliosis, una curvatura anormal de la columna vertebral por la que tuvo que utilizar corset durante un año, pero al no dar resultado, el médico indicó la necesidad de realizar una cirugía.

Con el objetivo de reunir dinero para poder afrontar los gastos que no cubriese la obra social, la familia de Antonella comenzó a buscar donaciones para realizar rifas.

Premios que fueron donados para las rifas. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La idea surgió tras una conversación entre Verónica Cárdenas, la mamá de la adolescente, y la empleada de la panadería del barrio que le dijo que le presente una nota así ella podía pedirle a su jefa la donación de una torta.

“La empleada es muy cariñosa, muy atenta, muy amable, todo empezó por ella porque nos empezó a entusiasmar, hice la nota, empezamos a entregarla y andábamos con la cartulina pasando por todos los supermercados, son muchos los que donaron, recibieron la nota y me llamaron”, contó hace poco más de dos semana en diálogo con La Opinión Austral.

A medida que el caso se difundió, la solidaridad creció. De esta manera, ante la cantidad de premios donados, después de vender todos los números de la rifa y realizar el sorteo, comenzaban a vender otra y así sucesivamente.

“Nosotros sabíamos que la gente es muy solidaria, pero no pensé que iban a ayudar tanto a una pequeña para que se pueda ir a operar, no lo pensé y agradezco a toda la gente”, expresó Verónica.

Mientras reunía el dinero, la familia también aguardaba la fecha de quirófano que urgía fuese estuviese disponible este mes, dado el próximo cierre temporal del aeropuerto de Río Gallegos.

Finalmente, este jueves, acompañada de sus padres, Antonella viajó a Buenos Aires. “Todo fue un éxito, quedó súper bien”, confirmó Verónica, a La Opinión Austral, sobre la cirugía que se extendió durante seis horas en el Sanatorio Finochietto.

“Quiero agradecer a toda la gente que nos apoyó para que Antonella pueda operarse, a la familia, a los amigos, a las ‘seños’, a toda la gente que compró numeritos, que donó, no me quiero olvidar de nadie, a toda la gente que donó y que colaboró a los docentes, a los compañeritos de ‘Anto’ y a las amigas”, cerró.