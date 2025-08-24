Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante dos jornadas repletas de fútbol, emoción y sonrisas, el Gimnasio Eva Perón de Río Gallegos fue escenario del cierre de la Liga Municipal de Fútbol Infantil, un certamen que reunió a más de 180 equipos y que movilizó a cerca de 3.000 chicos y chicas durante cinco meses de competencia. Organizado por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad, el torneo culminó este fin de semana con las finales de las categorías 2011, 2013, 2015 y 2017, y con la entrega de premios a los clubes y escuelas participantes.

Rodrigo Ateiro, uno de los organizadores del certamen, dialogó con el móvil de La Opinión Austral en pleno desarrollo de la última jornada, donde explicó la magnitud del evento: “Participaron alrededor de 185 equipos. Dividimos las categorías en tres niveles: Escuela 1, Escuela 2 y División Club, para que todos pudieran competir según su nivel. El torneo fue mixto, y también hubo rama femenina en otros gimnasios municipales”.

Rodrigo Ateiro, uno de los organizadores de la Liga Municipal.

El modelo de competencia permitió incluir a chicos que se inician en la actividad y también a quienes ya juegan de forma más competitiva. “Queríamos darle lugar a todos, desde los que están dando sus primeros pasos hasta los que ya compiten a nivel federado”, agregó Ateiro.

El cierre del campeonato tuvo lugar el sábado con una agenda cargada de partidos y premiaciones. En categoría 2013, Boxing Club y Talleres fueron algunos de los campeones. Mientras que en las divisiones más chicas, como la 2015 y 2017, se destacó la presencia del club A12 de Punta Arenas, que compitió en dos categorías y se llevó un campeonato y un segundo puesto.

“Tuvimos el lujo de recibir nuevamente a A12, que vino especialmente a nuestra liga. Jugaron dos o tres fechas y regresaron a su ciudad. Siempre es un gusto que equipos de la región nos elijan para compartir estos espacios deportivos”, expresó el organizador.

Además de los clubes chilenos, participaron escuelas de fútbol como Olimpia, Hispano Americano, Liverpool, Ferrocarril YCF, Petrolero Austral, entre otras. “Ahora se juega una final entre dos equipos del mismo club, Talleres, en categoría 2011. Después viene Hispano contra Olimpia. Son los últimos partidos antes de la premiación final”, detalló Ateiro durante la transmisión en vivo.

Las finales fueron acompañadas por un clima familiar, donde las tribunas del Eva Perón estuvieron colmadas de padres, madres y entrenadores alentando con entusiasmo. Desde la organización, destacaron el comportamiento ejemplar de todos los actores involucrados, así como la importancia de fomentar estos espacios de contención para la niñez.

“Este torneo fue nuestra fiesta final, después de cinco meses intensos. Recorremos todos los gimnasios municipales y logramos sostener un calendario amplio. Ahora se vienen los Juegos Riogalleguenses, donde los juveniles van a disputar futsal en las categorías sub-14 y sub-16”, adelantó Ateiro.

También recordó que la Liga Municipal Femenina continúa desarrollándose en el Gimnasio Indio Nicolai, con amplia participación en todas las categorías, desde infantiles hasta primera división. “Las chicas que quieren jugar con los varones también tienen su espacio en la liga mixta. La inclusión está garantizada”, subrayó.

Desde la Secretaría de Deportes de la Municipalidad, remarcaron que el torneo no solo promueve la actividad física, sino que refuerza valores como el compañerismo, el respeto y la perseverancia. “Agradecemos a todos los que participaron dentro y fuera de la cancha. Esta es una gran fiesta del deporte”, expresaron en un comunicado.

Con la entrega de medallas, trofeos y el aplauso de las familias, se cerró un ciclo cargado de emociones, aprendizaje y crecimiento para miles de chicos y chicas. La pelota seguirá rodando en los torneos que vienen, pero este campeonato ya dejó su huella: la del esfuerzo colectivo, el juego limpio y el orgullo de vestir los colores del barrio, del club o de la escuela, en una ciudad que apuesta fuerte al deporte como herramienta de inclusión y futuro.

