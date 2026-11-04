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A poco de cumplir su primer año, dos hermanitas de Santa Cruz, deberán viajar derivadas a Buenos Aires.

Se trata de las trigemelas idénticas, tres hermanas que comparten exactamente el mismo ADN, un caso poco frecuente cuya incidencia se estima entre uno cada 100.000 y 200.000 nacimientos.

Alma, Aitana y Venecia nacieron el 16 de diciembre en el Sanatorio Sagrado Corazón de la Ciudad de Buenos Aires. El 27 de enero, Aitana y Venecia fueron las primeras en recibir el alta mientras la pequeña Alma debió permanecer internada para ser intervenida quirúrgicamente por un ductus. La cirugía consistió en cerrar un vaso sanguíneo que provocaba exceso de flujo sanguíneo a los pulmones.

En su caso, esperar que el vaso cierre de manera natural no era una opción mientras que con Aitana y Venecia se podía aguardar la evolución.

Melany Taboada, la mamá, había adelantado el viaje a La Opinión Austral cuando fue entrevistada con motivo del Día de la Madre.

“Ahora nos dijeron que tenemos que operarlas a ellas dos porque no se les cerró el ductus. Así que tenemos que volver a Buenos Aires, derivadas nuevamente”, señaló Melany.

Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 26 de febrero de 2026.

La familia aguarda esa nueva derivación con la esperanza de que todo salga bien. La intervención resulta importante para evitar posibles complicaciones a medida que las niñas crezcan, aunque los riesgos y el procedimiento específico deben ser evaluados por el equipo médico que las atiende: “Es preferible operarlas ahora, que son chiquitas, porque es menos riesgoso que hacerlo cuando sean más grandes. Eso tiene que cerrarse y, como a los seis meses todavía no se les había cerrado, hay que operarlas. Ya tienen nueve meses y estamos esperando”.

En este contexto, la familia lanzó una rifa para reunir el dinero que le permita afrontar los diferentes gastos adicionales que conlleva la derivación.

La rifa, con cada número al valor de 5 mil pesos, tiene como primer premio, un pie de cama; segundo premio, una parrillada para tres personas; tercer premio, un almohadón de ojo turco; cuarto premio, pizza muzzarella; quinto premio, dos horas de cancha gratis en UPP. Además, habrán más premios a medida se vayan sumando.

Las transferencias se realizan al alias cda.flex y el sorteo se realizará una vez que se hayan vendido los 200 números. El teléfono de contacto es 2966-502401.