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Carlos Di Santo, excombatiente de la Guerra de Malvinas de 1982, volvió a las islas en un viaje atravesado por la memoria, las emociones y el deseo de compartir su historia con amigos.

Oriundo de Lobos, provincia de Buenos Aires, destacó el significado especial que tiene cada regreso al territorio donde combatió hace más de cuatro décadas.

En diálogo con La Opinión Austral, el veterano indicó “Un viaje hermoso con un amigo, con Mario, y más que un viaje de recorrer, de llevarlo, un viaje especial, muy especial”, expresó. En esta oportunidad, también lo acompañaron dos amigas cuyos padres estuvieron en las islas durante el conflicto bélico.

Di Santo contó que no es la primera vez que regresó a Malvinas, sus visitas anteriores fueron en 2013, 2015 y 2018, además de este nuevo viaje. Sin embargo, aseguró que cada experiencia tiene un valor propio.

“Cada viaje tiene su particularidad. Venir con amigos, venir con amigas es tremendo, y poder contarles cómo había sido aquello un poco, pero también vivir este presente que a veces te obliga a estar a la altura del momento”, señaló.

Carlos Di Santo, cuando arribó a Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El respeto durante la visita a las islas

Consultado sobre posibles inconvenientes con los habitantes de las islas, en referencia a situaciones que atravesaron otros veteranos durante visitas anteriores, Di Santo aseguró que no tuvieron inconvenientes y remarcó la importancia de mantener una actitud respetuosa.

“La primera consigna que tenés que comprender es que tenés que ser muy respetuoso. Si vos sos respetuoso, si tratás bien a la gente, a vos te van a tratar bien. Es casi seguro, es una regla prácticamente que no falla”, sostuvo.

Los contratiempos que enfrentaron durante el viaje, según pudo saber La Opinión Austral, estuvieron relacionados con problemas técnicos del avión, que canceló el vuelo del sábado. Según relató Di Santo, tanto a la ida como al regreso tuvieron dificultades que obligaron a modificar los planes y alteraron los horarios previstos, incluso cuando las condiciones climáticas eran favorables para volar.

El anhelo de los argentinos por Malvinas

Más allá de las dificultades, el excombatiente destacó el sentimiento que despierta el regreso a las islas y expresó su deseo de que, algún día, se concrete el anhelo argentino de recuperar la soberanía.

“¿Qué argentino no te va a decir eso? Nosotros somos únicos en eso, pero tenemos que entender también las cosas como son y, bueno, en algún momento ese anhelo y ese deseo que llevamos en la mente se cumpla”, manifestó.

Antes de despedirse, Di Santo también tuvo palabras de reconocimiento para el trabajo periodístico de La Opinión Austral. “Ustedes también están haciendo patria desde su lugar, desde su puesto de trabajo y con su profesión. Eso es, al menos yo así lo entiendo en esta etapa de mi vida”, expresó.

Finalmente, envió un saludo por el Día de la Madre a todas las madres de Santa Cruz y de Río Gallegos, con una mención especial para sus amigas de la provincia.