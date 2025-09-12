Esposa, hijos, nietos y bisnietos dieron el último adiós este miércoles a Juan Barrio, quien falleció este martes a los 99 años en Río Gallegos.

Hijo de Joaquín Barrios y Francisca Landaburo, Juan nació el 27 de julio de 1926 en la estancia “La Colmena”, en cercanías a Puerto San Julián. Cuando tenía tres años su familia se radicó en Río Gallegos, señala la reseña que fue elaborada por el Archivo Histórico Municipal, a cargo de Jorge Achimon, en ocasión de los Premios Villarino.

En 1934, culminó sus estudios primarios en la Escuela N° 1 “Hernando de Magallanes” y en 1955 tuvo su primer trabajo en el Ministerio de Economía del Territorio de Santa Cruz. Posteriormente, trabajó en el IDUV y en el Tribunal Superior de Justicia, donde se acogió al beneficio de la jubilación en 1986.

En diciembre de 2024, a sus 98 años, Barrios recibió el Premio Villarino al vecino con mayor antigüedad en la ciudad, en el acto oficial por el 139° aniversario de Río Gallegos.

En la oportunidad, conversó con La Opinión Austral y expresó: “Río Gallegos significa mucho, como si yo hubiera nacido acá, mi papá me trajo a los tres añitos y a partir de ahí estoy en la ciudad, el resto imagínelo usted, ahora tengo casi 100 años. La dimensión del querer para Río Gallegos hágala usted“.