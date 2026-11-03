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Río Gallegos atraviesa horas de tristeza por el fallecimiento de María Luz Raggi, ocurrido este martes 3 de noviembre. Reconocida fotógrafa, comunicadora social y trabajadora del Ministerio de Salud de Santa Cruz, tenía dos pequeños hijos.

Días atrás, familiares y amigos habían pedido una cadena de oración ante el desmejoramiento de su estado de salud. Finalmente, este martes se conoció la triste noticia de su muerte, que generó numerosas muestras de pesar y mensajes de acompañamiento en distintos ámbitos de la comunidad.

Luz Raggi.

Luz era una apasionada de la fotografía. Su trabajo la llevó a cubrir escenarios y encuentros culturales de Río Gallegos, donde retrató a artistas de distintos géneros musicales y acompañó con su cámara buena parte de la actividad artística local.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió en 2021, durante el Festival Aniversario de Río Gallegos. Sus fotografías de los artistas que pasaron por el escenario, entre ellos Tini y Camilo, recibieron el reconocimiento de miles de vecinos y también fueron distinguidas en un concurso fotográfico.

Una de las fotografías que Luz Raggi hizo de Camilo, en su show en el Festival 136 aniversario de Río Gallegos.

En aquel momento, emocionada por los mensajes que había recibido, compartió en sus redes sociales una reflexión sobre su trabajo y el vínculo personal que tenía con la fotografía:

“Recibí cantidad de mensajes increíblemente hermosos sobre mis fotos durante el Festival, y el premio en el concurso. Siento que soy una bendecida por poder hacer lo que amo; hoy hace 10 años me compré mi primer cámara, la misma que me acompañó en cada recital, entrevista y cobertura que hice”.

Tini, en el escenario del festival 136 aniversario Río Gallegos. La fotógrafa, Luz Raggi.

También destacó lo especial que había sido poder realizar aquellas coberturas en la ciudad donde nació: “Es gratificante y hermoso para mí, haber podido hacerlo esta vez, en la ciudad en la que nací”.

Y resumió su manera de entender la fotografía con una frase que hoy cobra un significado especial: “Los que me conocen hace bastante saben lo mucho que significa en mí cada escenario que piso, cada banda que confió en mí, y que cada disparo de mi camarita sale primero del corazón”.

L-Gante, otro de los “disparos” de la querida fotógrafa Luz Raggi, en el aniversario 136.

Años anteriores, tuvo colaboraciones y trabajó para páginas como Rock And Ball y Nada que ver de Rosario.

Las instituciones expresaron sus condolencias

La noticia generó mensajes de despedida de instituciones y espacios con los que Luz tenía vínculos personales y laborales.

Desde el Ministerio de Salud y Ambiente lamentaron “con profundo pesar” su fallecimiento y la recordaron como una compañera del Nivel Central. La ministra Lorena Ross y todo el equipo de la cartera sanitaria hicieron llegar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

El gran Abel Pintos, otra de las destacadas fotografías de Luz Raggi.

La Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional también expresó su pesar. En su mensaje, la comunidad educativa recordó que Luz era hija de Sergio Raggi, graduado y querido docente y exdirector de la Unidad Académica Río Gallegos, entre otras instituciones donde dejó grandes recuerdos en su rol a cargo de la Dirección, como también el Colegio Secundario N° 10.

“ Acompañamos ante tanto dolor a nuestro compañero, esperando encuentre paz junto a su familia y amigos en este difícil momento”, manifestaron.

Por su parte, la comunidad del Jardín Granja La Taperita compartió un mensaje de despedida y acompañamiento, especialmente dirigido a su abuela Rosa, sus dos hijos y demás familiares.

“Lamentamos con profundo dolor la partida de Luz Raggi. Acompañamos y abrazamos con todo nuestro amor a la abuela Rosa, a sus dos hijos y a toda la familia en este momento tan difícil. Que su amor los abrace por siempre y les dé fuerzas en cada paso”, expresaron.