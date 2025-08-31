En las últimas horas se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Paula Carrillo, suboficial Escribiente con prestación de servicios en la Dirección General de Despacho y Relaciones Públicas de la Policía de Santa Cruz, e integrante del grupo Guerreras Rosa del Viento de Río Gallegos.

En 2022, en el marco de una serie de entrevistas audiovisuales realizadas por el Grupo La Opinión Austral, Carrillo contó cómo conoció su diagnóstico de cáncer de mama en plena pandemia y de qué manera atravesó el tratamiento.

Desde su experiencia, la mamá de Belén y Tiziana enfatizó en la importancia en “no encerrarse en la enfermedad, es bueno buscar a alguien con quien conversar, si te cerrás y lo dejás ahí es como que te derrumba por dentro”.

FELICIDAD. Irma Montiel, Marcela Moreno, Nancy Páez, Gloria Olivares, Alejandra Pérez y Paula Carrillo, minutos después de haber llegado. Foto: Belén Manquepi Gómez/La Opinión Austral

El año pasado, en el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Guerreras Rosa del Viento realizó una nueva edición de la Regata Rosa y allí estuvo Paula, remando y disfrutando con alegría cada momento.

Condolencias

“Con mucho pesar, compartimos la triste noticia del fallecimiento de la suboficial escribiente Paula, hermana de nuestra directora y compañera de esta institución policial. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y camaradas, enviándoles nuestras más sinceras condolencias en este momento tan difícil. Que su memoria y legado nos acompañen siempre”, manifestaron desde la Dirección General de Policía Caminera.

Asimismo, desde la Policía de Santa Cruz manifestaron sus condolencias ante el deceso. “Madre de la Cabo Primero Belén Eva Vera Carrillo, con prestación de servicios en la División Análisis Estratégico, y hermana del Superintendente de Judicial e Investigaciones, Crio. Gral. Daniel Leandro Carrillo y de la directora General de Policía Caminera, Crio. My. Patricia Alejandra Carrillo”, señalaron.

“Rogamos a Dios por su eterno descanso y pedimos fortaleza para sus seres queridos en este difícil momento”, expresaron.

Sus restos serán velados este lunes de 09:00 a 16:00 en Cochería Ramps en la capital provincial.