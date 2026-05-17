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En una ceremonia cargada de respeto y emoción, familiares, camaradas y autoridades policiales se reunieron para rendir homenaje al sargento de Policía, Rodrigo Sebastián Villegas Carrasco, recordando su compromiso, vocación de servicio y el legado que dejó en cada destino donde prestó funciones dentro de la institución.
Sebastián falleció el pasado 8 de mayo como consecuencia de una Enfermedad Poco Frecuente, la neurofibromatosis, un trastorno genético del sistema nervioso que afecta la manera en que las células crecen y se forman y provoca el crecimiento de tumores en los nervios.
El joven riogalleguense había sido diagnosticado hace aproximadamente dos años en Ciudad de Buenos Aires y de regreso en Río Gallegos inició su tratamiento en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral (CEMNPA).
Del acto que tuvo lugar en el predio de la División Canes participaron el titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad Daniel Barrientos, el subjefe de Policía, Crio. Gral. Luis Bordón; el superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, Crio. Gral. Daniel Carrillo; director General de Investigaciones, Crio. My. Luis Poblete, jefe de la DDI y Jefe de la División Canes, oficiales superiores, subalternos, suboficiales y agentes. Además participó la madre del sargento Villegas, junto a sus hermanos, sobrinos y amigos, público en general.
Sebastián se desempeñó en distintas dependencias de la capital provincial como la División Comisaría Cuarta, Segunda, División Canes, y la División de Investigaciones, destacándose por “su profesionalismo, valentía y calidad humana”, destacaron desde la Policía de Santa Cruz.
Su paso por la División Canes marcó profundamente su vida junto a India, su compañera inseparable de servicio, con quien construyó un vínculo basado en la lealtad, la confianza y el sacrificio compartido.
Durante la ceremonia, se realizó un respetuoso minuto de silencio y posteriormente, un acompañamiento hacia el sitio donde descansan los restos de la can India.
Por último, en un cordón de honor, familiares y camaradas acompañaron el depósito de las cenizas del sargento, en un momento de profundo recogimiento y homenaje, reafirmando que su memoria y ejemplo de servicio permanecerán presentes por siempre.
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