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En una ceremonia cargada de respeto y emoción, familiares, camaradas y autoridades policiales se reunieron para rendir homenaje al sargento de Policía, Rodrigo Sebastián Villegas Carrasco, recordando su compromiso, vocación de servicio y el legado que dejó en cada destino donde prestó funciones dentro de la institución.

Sebastián falleció el pasado 8 de mayo como consecuencia de una Enfermedad Poco Frecuente, la neurofibromatosis, un trastorno genético del sistema nervioso que afecta la manera en que las células crecen y se forman y provoca el crecimiento de tumores en los nervios.

El joven riogalleguense había sido diagnosticado hace aproximadamente dos años en Ciudad de Buenos Aires y de regreso en Río Gallegos inició su tratamiento en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral (CEMNPA).

Sebastián Villegas se encontraba en tratamiento por neurofibromatosis.

Del acto que tuvo lugar en el predio de la División Canes participaron el titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad Daniel Barrientos, el subjefe de Policía, Crio. Gral. Luis Bordón; el superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, Crio. Gral. Daniel Carrillo; director General de Investigaciones, Crio. My. Luis Poblete, jefe de la DDI y Jefe de la División Canes, oficiales superiores, subalternos, suboficiales y agentes. Además participó la madre del sargento Villegas, junto a sus hermanos, sobrinos y amigos, público en general.

Sebastián se desempeñó en distintas dependencias de la capital provincial como la División Comisaría Cuarta, Segunda, División Canes, y la División de Investigaciones, destacándose por “su profesionalismo, valentía y calidad humana”, destacaron desde la Policía de Santa Cruz.

Su paso por la División Canes marcó profundamente su vida junto a India, su compañera inseparable de servicio, con quien construyó un vínculo basado en la lealtad, la confianza y el sacrificio compartido.

Durante la ceremonia, se realizó un respetuoso minuto de silencio y posteriormente, un acompañamiento hacia el sitio donde descansan los restos de la can India.

Por último, en un cordón de honor, familiares y camaradas acompañaron el depósito de las cenizas del sargento, en un momento de profundo recogimiento y homenaje, reafirmando que su memoria y ejemplo de servicio permanecerán presentes por siempre.