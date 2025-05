Es bailarina, perdió la movilidad de las piernas y necesita ser derivada a Córdoba: comenzó una rifa para pagar el viaje A un año de haber sido tratada por una bacteria en el cerebro, Luciana Zahn comenzó a perder movilidad en brazos y piernas. Su médica la derivó a un centro neurológico en Córdoba, pero su obra social no cubre el tratamiento. Necesita ayuda urgente para viajar y continuar su tratamiento.

Luciana Zahn, una joven madre oriunda de Río Gallegos, enfrenta una delicada situación de salud tras perder la movilidad en sus piernas y manos por un problema neurológico. A pesar de contar con diagnóstico médico y la derivación correspondiente a un centro especializado en Córdoba, su obra social no cubre el tratamiento.

“El año pasado fui derivada a la ciudad de Buenos Aires por un edema de papila en el ojo derecho, por lo cual tuve que quedar internada”, explicó Luciana. Durante aquella internación, los médicos detectaron una bacteria en el cerebro, lo que derivó en 20 días de tratamiento intensivo. “Volví a la ciudad de Río Gallegos con muchas cefaleas y mareos, pero me dijeron que era normal por el proceso de Buenos Aires”.

Sin embargo, su salud continuó deteriorándose. “Hace dos meses empecé a perder movilidad en mis piernas y manos. La neuróloga me dijo que estaba todo normal, pero mis síntomas seguían y se agravaban”, relató. Ante la falta de respuestas, optó por una segunda opinión médica. “La segunda neuróloga decidió derivarme a Córdoba, al Sanatorio Allende, donde son especialistas en neurología y enfermedades desmielinizantes, que es la sospecha actual”.

A pesar de la urgencia, la respuesta de la obra social IOSFA fue contundente: “No, allá no te cubre absolutamente nada”. Luciana expresó su frustración: “El mundo se me vino abajo porque es imposible cubrir una derivación así. Ya van tres veces que voy al hospital por no poder caminar y lo único que pueden hacer es calmar un poco el dolor”.

En dialogo con La Opinión Austral, contó que actualmente está con mucho dolor: “no camino casi, apenas me muevo! Sin fuerzas”, expresó.

Luciana es madre de un niño de 7 años, y asegura que su hijo es su motor para seguir adelante: “No me puedo tirar abajo porque hay una criaturita de 7 años a mi lado”. Para afrontar los costos del viaje y la consulta, comenzó a vender empanadas y organizar una rifa solidaria. “No quiero que la gente hable sin saber, procedí a ir a todos los lugares que correspondían y no me dan solución. Y mi turno se acerca”.

Cómo ayudar

El 30 de mayo a las 12 h tiene el turno con un especialista en Córdoba, pero hasta el momento no ha podido reunir el dinero suficiente ni siquiera para los pasajes. “Pido colaboración, ya que yo siempre ayudo a todo el mundo. Seguimos vendiendo los numeritos de la rifa, su valor es de $5.000”.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias lulizahn.

Luciana agradeció profundamente a quienes están ayudando: “Más que agradecer a todos los que están compartiendo. Me es de mucha ayuda. Queda mucho camino y estoy un poco lejos, pero sé que voy a llegar”.