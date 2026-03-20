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Una escena digna de película generó asombro en Río Gallegos durante la mañana de este viernes 20 de marzo. A las 7:03, varios vecinos reportaron haber visto un objeto volador no identificado (OVNI) desplazándose por el cielo mientras era aparentemente “perseguido” por un avión. El hecho quedó registrado en video y rápidamente despertó curiosidad y debate.

Según el material captado por un residente de la ciudad, se observa una luz intensa que se mueve de manera poco convencional: primero en ascenso y luego descendiendo, mientras una aeronave la sigue a corta distancia. La claridad de la grabación permitió distinguir diferencias notorias entre ambos objetos.

En diálogo con La Opinión Austral, el testigo explicó que la “bola de luz” sobrevolaba la zona de calle Ameghino en dirección a la costanera. “Estaba en la calle. Me llamó la atención lo despacio del vuelo y que la bola de luz no tenía baliza”, relató.

Uno de los aspectos que más sorprendió al vecino fue la ausencia total de sonido del objeto luminoso. “Creo que era otra nave porque no hacía ruido. En el video se escucha claramente el motor del segundo avión que iba detrás de la bola de luz y en ruta de ascenso. Fue espectacular”, aseguró.

Las imágenes fueron tomadas con la cámara de su teléfono celular Samsung A14. “Tarde alrededor de 30 segundos en reaccionar: sacar el dispositivo, desbloquearlo, abrir la cámara y comenzar a grabar”, señaló.

El testigo también aportó datos técnicos estimados sobre el fenómeno. Según sus cálculos, el recorrido fue en dirección oeste-noroeste, a una altura aproximada de entre 400 y 500 metros, con una velocidad cercana a los 300 km/h.

“Los detalles de altura y velocidad los tomo de mi experiencia pilotando drones. Lástima que no lo tenía a mano en ese momento”, agregó, destacando la precisión de su observación.

No fue un caso aislado

El avistamiento no se limitó a un solo punto de la ciudad. Otros vecinos también aseguraron haber visto la misma escena desde diferentes zonas de Río Gallegos. Incluso, hay otro video donde se observa el paso de ambos objetos sobre calle Jofré de Loaiza.

Además, un residente de la zona de chacras confirmó a este medio haber presenciado el fenómeno: “Yo también lo vi esta mañana. Pasaron arriba de mi casa varias veces. Pensé que eran dos aviones haciendo prácticas”, comentó.

El episodio generó múltiples interpretaciones: desde maniobras aéreas convencionales hasta teorías vinculadas a fenómenos no identificados. Por el momento, no hay información oficial que explique lo ocurrido.

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales, alimentando el misterio y la fascinación por lo que muchos ya consideran uno de los avistamientos más llamativos registrados recientemente en la región.