Un video compartido en las redes sociales ha generado gran revuelo en la ciudad de Río Gallegos. En las imágenes, se observan dos pequeñas figuras corriendo por la escarcha en el Barrio 400 Departamentos.

“Vas con el cagas@ de no caerte en las calles y de repente!!!! duendes en Río gallegos, los vi y me saludaron no estoy loca jajajaja que buena onda!!“, escribió “Lechu” Domínguez, la usuaria de Facebook que compartió el video en el popular grupo “Denuncias RG”.

El video se ha vuelto viral en las redes sociales, donde ha generado miles de reproducciones, comentarios y reacciones. Muchos usuarios han expresado su creencia en la presencia de duendes, sin embargo, el metraje corresponde a un video humorístico.

La vecina que compartió el video se dedica a la confección de artesanías, entre las que destacan las figuras de duendes en porcelana fría.

Muchos vecinos de la zona afirman haberlos visto y se tomaron con humor la aparición de estos “duendecillos”.

“Los vi se dieron tremendo golpe“, comentó una vecina.

“Cada vez más reales los duendes q haces”, contestó un usuario en referencia a las artesanías que realiza la vecina que compartió el video.

“Que lindo ponerle un poco de onda a este frio !!!!“, cerró otra vecina.