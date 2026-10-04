Una noche entre colegas: así celebraron el Día de la Abogacía en Río Gallegos
Profesionales de distintos puntos de Santa Cruz se reunieron para compartir una velada que combinó música, danza, premios y camaradería. Fue la primera celebración del Colegio Público de Abogados tras su nueva etapa institucional.
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La abogacía santacruceña tuvo su propia noche de celebración en Río Gallegos. El sábado, profesionales de distintos puntos de la provincia se encontraron para compartir una velada diferente, lejos de los tribunales y los escritorios.
La propuesta reunió a una importante cantidad de invitados y tuvo todos los condimentos de una noche especial: reencuentros entre colegas, charlas, brindis, música y momentos para disfrutar.
La pista también tuvo su protagonismo. Durante la noche hubo un espectáculo de danza y la presentación de una banda de rock, que le puso ritmo a la celebración. Además, se realizaron sorteos y entrega de premios que sumaron sorpresa y entusiasmo entre los presentes.
Un festejo especial
Para el Colegio Público de Abogados, la celebración tuvo además un significado particular. Se trató de la primera fiesta organizada por la institución desde el comienzo de esta nueva etapa.
En diálogo con La Opinión Austral, la presidenta del Colegio Público de Abogados, Diana Huerga Cuervo, destacó el encuentro y el clima que se vivió durante la noche.
“La velada estuvo muy buena, compartiendo con colegas de toda la provincia. Fue nuestra primera fiesta como Colegio Público, con lo cual tenemos muchos motivos para festejar”, expresó.
Huerga Cuervo también remarcó los cambios institucionales que atraviesa el Colegio, entre ellos el control de la matrícula profesional y la independencia del Poder Judicial en materia disciplinaria.
Pero, más allá de los aspectos formales, la noche estuvo atravesada por el encuentro y la celebración. “Lo pasamos bárbaro. Tuvimos espectáculo de danza, banda de rock, premios, todo muy lindo”, resumió la presidenta.
Así, entre música, brindis y encuentros, la comunidad de abogados y abogadas de Santa Cruz tuvo una noche para celebrar no sólo su profesión, sino también el camino que comenzó a transitar como Colegio Público.