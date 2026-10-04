Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La abogacía santacruceña tuvo su propia noche de celebración en Río Gallegos. El sábado, profesionales de distintos puntos de la provincia se encontraron para compartir una velada diferente, lejos de los tribunales y los escritorios.

La propuesta reunió a una importante cantidad de invitados y tuvo todos los condimentos de una noche especial: reencuentros entre colegas, charlas, brindis, música y momentos para disfrutar.

La pista también tuvo su protagonismo. Durante la noche hubo un espectáculo de danza y la presentación de una banda de rock, que le puso ritmo a la celebración. Además, se realizaron sorteos y entrega de premios que sumaron sorpresa y entusiasmo entre los presentes.

Un festejo especial

Para el Colegio Público de Abogados, la celebración tuvo además un significado particular. Se trató de la primera fiesta organizada por la institución desde el comienzo de esta nueva etapa.

En diálogo con La Opinión Austral, la presidenta del Colegio Público de Abogados, Diana Huerga Cuervo, destacó el encuentro y el clima que se vivió durante la noche.

“La velada estuvo muy buena, compartiendo con colegas de toda la provincia. Fue nuestra primera fiesta como Colegio Público, con lo cual tenemos muchos motivos para festejar”, expresó.

Huerga Cuervo también remarcó los cambios institucionales que atraviesa el Colegio, entre ellos el control de la matrícula profesional y la independencia del Poder Judicial en materia disciplinaria.

Pero, más allá de los aspectos formales, la noche estuvo atravesada por el encuentro y la celebración. “Lo pasamos bárbaro. Tuvimos espectáculo de danza, banda de rock, premios, todo muy lindo”, resumió la presidenta.

Así, entre música, brindis y encuentros, la comunidad de abogados y abogadas de Santa Cruz tuvo una noche para celebrar no sólo su profesión, sino también el camino que comenzó a transitar como Colegio Público.

1 de 11 | El encuentro tuvo la participación de abogados de toda la provincia. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 11 | De izq a derecha: Dr. Gastón Farias y Sra., Arquitecto Guillermo Melgarejo, Dra. Sandra Marzzan (vocal del Directorio del Colegio), Dr. Ramón Carrizo, Dr. Paulo Kairuz ( tesorero del Colegio), Dra. Laura Morales, Dr. Justo Cobos y Sra. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 11 | La velada tuvo baile, shows y premios. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 11 | Diana Huerga Cuervo, Presidenta del Colegio, luego el Dr. Osvaldo Castagneto (médico), Dra. Karina Pesoa (secretaria del Colegio, de Pico Truncado); Dr. Javier Stoessel (Coordinador de Comisiones del Colegio); Dra. Camila Cabral, Dra. Yanina Gribaudo, Sr. Miguel López. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 11 | Se trató de la primera cena organizada por el Colegio Público de la Abogacía. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 11 | De izq. a der.: María Virginia Peña, Dras. Vanesa Vera, Marianela Milani, Andrea Lertora, Ana Carla Sofía Torre, Patricia Elba Sanmamed, Nancy Analía Martínez, Paula Dominguez. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 7 de 11 | De izq a der: Dra. María Elena Galvani, Dra. Rocío Endara, Dra. Deborah Ruzo, Dra. Juliana Flores, Dr. Uriel Torres, Dra. Alejandra Lekis, Dr. Martín Perea y Dra. Daniela Dámico. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL 8 de 11 | Sra Alejandra Beroiz, Susana Beroiz, Prof. Pedro Muñoz y Dr. José Luis Janezak. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL 9 de 11 | Sentados: Dr. Leonardo Fuhr, Dr. Marcelino García , Dra. Candela García, Sra. Irma Igor, Dra Jorgelina Albornoz. Parados: Dr. Santiago Pinto, Dra. María Emilia Beltrán Bavera, Dr. Elian Smith , Dra. Verónica Staroslaski y Sr. Abel Anchordoqui. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL 10 de 11 | De izquierda a derecha: Srta. Florencia Fernández, Sr. Cristian Alvarez, Martillera Maria Márchese, Martillera Aida Domínguez ( Presidenta del Colegio de Martilleros de Santa Cruz), Prof. Claudia Laurlund, Prof. Marta Saborido, Sr. Alex Rehbein. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL 11 de 11 | Dra. Nora Galindo, Dra.Roxana López, Dra. Viviana Bender (síndico del Colegio), Dra. Martha Giubetich, Dra. Marcela Neil y Escribano Ángel Bustos. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL