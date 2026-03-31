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En el marco del 44° aniversario de la Guerra de Malvinas, el Grupo La Opinión Austral se suma a la malvinización con una propuesta que apunta a sostener la memoria colectiva y reforzar el sentido de pertenencia. Durante dos jornadas, el edificio ubicado en Zapiola 35, en Río Gallegos, alberga “A la escuela con Malvinas”, una iniciativa impulsada por el Departamento Municipal “Héroes de Malvinas” y destinada tanto a instituciones educativas como a la comunidad.

La actividad propone estampar prendas con imágenes vinculadas a las Islas Malvinas, con especial foco en chicos y chicas en edad escolar. Guardapolvos, mochilas, gorras, camperas, buzos y remeras se convierten en soportes de identidad, a partir de estampas transfer que se adaptan a distintos tipos de tela.

Quienes deseen participar pueden acercarse este martes 31 de marzo de 15:00 a 17:00 y el miércoles 1° de abril de 17:00 a 19:00. A su vez, la propuesta continuará en una de las carpas durante la vigilia en el monumento: el martes de 19:00 a 22:00 y el miércoles desde las 15:00 hasta el inicio de los actos centrales.

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La convocatoria reúne a vecinos y vecinas que encuentran en esta iniciativa una forma de expresión y homenaje. Karen, de “Patria del Sur”, un emprendimiento de escarapelas artesanales, compartió su mirada en esta fecha especial: “Yo quería que la gente la use desde otro sentido, no elegir la escarapela que siempre vemos en los kioscos, que es la simple porque sería como un accesorio más, así que darle esa revalorización a la escarapela”.

Karen, de “Patria del Sur”. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

También explicó el proceso de su trabajo: “Lo hago todo en mi casa, siempre trato de que todas tengan, obviamente, la cinta de Argentina y después es combinar. Las que más van gustando son las que quedan”. Y agregó: “Que alguien tan joven salga a vender es algo que no se ve, pero a la gente le encanta y, por lo general, me buscan mucho cuando estoy en los actos vendiendo; ahora para la vigilia vamos a estar y también el día del desfile”.

Entre quienes participaron también se encuentra Daiana, que asistió junto a dos de sus hijos y estampó los guardapolvos de los más chicos. “Me parece un orgullo los veteranos de Malvinas, lo que hicieron por nosotros”, expresó la joven de 27 años, quien además comentó que a uno de sus hijos “le gusta mucho Malvinas, todo lo que es la relación con la bandera; él es autista y le gusta mucho la bandera”.

Daiana estampó los guardapolvos de sus hijos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Portal Elías llegó hasta Zapiola 35 para intervenir su guitarra y una campera, además de llevarse stickers de cara al 2 de abril. “Conmemora algo que nuestros compatriotas en algún momento defendieron para todos y, lamentablemente, no se están dejando esos valores. Mucha gente perdió la vida por esas tierras, que todavía creo que son de nosotros y espero que sea así”, sostuvo.

Recordó su historia familiar: “Mi papá fue combatiente en Bolivia, sé todo lo que puso y el esfuerzo, y valoro eso por mis hermanos argentinos que dejaron la vida y otros que siguen luchando por su derecho, que lamentablemente todavía no se reivindica todo eso”.

Por su parte, Nadir estampó una campera con la figura de las islas y mostró un bolso utilizado para transportar municiones. “Ayudaba a un área de la Marina, en aquel tiempo tenía 12 años; había de 14, 15 y 16. En Malvinas participaron muchos menores y quienes no podían disparar cargaban balas, municiones, cerrojos y agujas. Existen muchas historias de Malvinas”, remarcó.

Nadir, Elías y Cristian. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Luis se sumó a la propuesta y estampó una remera y un chaleco. “Es una fecha importante. Siempre hay que tener en cuenta todo el año a los soldados que cayeron y lo que fue ese conflicto, y recordar sobre todo a nuestros soldados que murieron y a los que combatieron en esa guerra”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Me gustó la remera, siempre fue una de mis preferidas, y quiero tenerla así. Voy a aprovechar la oportunidad que el diario me da para estampar”, y contó que se considera un “malvinizador”, con amistades y familiares que participaron en el conflicto. “Me queda más cerca y por eso se tiene que recordar“, señaló.

Finalmente, el vecino Cristian– que estampó una campera y un buzo– destacó la importancia de mantener presente la causa: “Es por la conmemoración de Malvinas, para llevarla siempre. Lo que pasó en ese momento, todos los muchachos que perdieron la vida. Muchos combatientes no son recordados ni valorados, eso tendría que difundirse un poco más”.

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