El domingo por la noche, el comerciante de Río Gallegos Lorenzo “Cacho” Teppa sufrió un accidente en su moto cuando volvía a la capital de Santa Cruz por la Ruta 5. En la mañana del lunes se conoció que había muerto.

El accidente y la muerte de “Chacho” Teppa conmocionó a buena parte de Santa Cruz en varios ámbitos donde desarrolló su vida el comerciante y deportista, fanáticos de las motos y de los deportes náuticos.

El periodista deportivo Carlos Zapico lo recordó en radio LU12AM680 por su actividad en el CEMA, el locutor Alejandro Ariznabarreta lo destacó como “el mejor símbolo de la llamada cordialidad de esta ciudad”.

A ellos se sumó el sentido y duro testimonio de Vicente Bull, dueño de la Hostería Las Horquetas, justo donde fue el accidente, y amigo de Cacho, quien corrió a auxiliarlo cuando lo vio tirado en la ruta.

“El accidente fue tarde 21:30 horas fue en frente al Hotel. Se fue a la izquierda, no sé qué le pasó sinceramente no sé y bueno como siempre salimos a tratar de dar una mano, a veces es mínima, a veces mucha, pero bueno tratamos de dar una mano. Para eso estamos en el campo viviendo; y tenemos muchos accidentes”, relató el propietario del hotel al aire de radio LU12 AM680.

“No sé cómo explicarlo porque es feo decirlo. Van dos personas que se me han fallecido en la ruta y no las pude conocer. Cuando llegué al accidente con el casco puesto no lo conocí. Y más pena tengo porque no lo pude sacar. Estaba muy mal muy mal muy mal, sin pulsaciones”, recordó.

Luego contó que llegó un cabo primero de Guer Aike al lugar y una señora y le hicieron a RCP durante casi una hora. “Y se les iba y se le iba y en ningún momento me di cuenta que era Lorenzo alias Chacho Teppa, amigo de la casa”.

Lorenzo “Cacho” Teppa y el resto de los “pendeviejos” en la Hostería las Horquetas.

Vicente contó que estuvieron “más de 20 años compartiendo domingos. Todo lo que podíamos lo compartíamos. Un dolor muy grande, te juro por Dios y este cuando llegó la ambulancia para una señora y dice este hombre es Cacho Teppa. Cuando dijo Cacho Teppa me quise morir, así que bueno, espere que llegara la ambulancia llegó a la policía. Le entregué la moto las cosas y me fui al hotel y empecé a llamar a los amigos”.

Además relató que “la ambulancia tardó bastante porque encima ayer fue un día de problemas, se nos caía la señal, hasta esa mala suerte tenemos, la señal de internet y si no tenemos Internet no tenemos comunicación”, reveló y agregó que están trabajando en un proyecto para tener comunicación directa con el hospital. “”Estamos muy lejos, mucha gente no entiende, pero estamos lejos de dos puntos vitales: Esperanza 61 y Río Gallegos 84 kilómetros”. A eso se sumó que había mucho tránsito en la ruta por el fin del fin de semana largo y la fiesta del Lago que se celebró en El Calafate.

El grupo de moteros de Cacho Teppa antes de salir a Las Horquetas en 2017.

“Cachito era una persona grande de 77 o 78 años, de la camada de Sergio Pejkovich, de Lucho Bahamonde, de Oscar Seoane, de Horacio Costa, son varios, Roberto Vido, le habíamos puesto los ‘pendeviejos’. Fíjate vos qué cosas que tiene la vida, cuando el Covid nos encerró, ellos en septiembre se escaparon por el camino de Palermo Aike a visitarme para que pudiera hacer unos mangos, porque yo estaba estaba clausurado”, recordó con alegría.

“Los agarró la policía casi los mete presos, porque viste irresponsables, pero bueno, viste una amistad muy grande muy grande de muchos años, te digo más de 20 años y cuando podían Las Horquetas era su lugar de quedarse comer. No solo consumir y gastar lo más posible para que me fuera bien a mí sino estar un rato entre amigos y familia, charlando”.

Además señaló que “Cachito era una persona a la que nunca lo vi tomar nada, nunca comió carne, solamente comía pastas a un poco de verduras y si su cuerpo no estaba como él pensaba tomaba café con leche, comía excelente para alimentarse me entendés, por eso llegó a los 70 y tantos años y estaba perfecto claro. De hecho había estado la última semana anterior con con sus amigos Sergio Peicovic, en una en una camioneta y llevaron un 4×4 y recorrieron la zona de Río Pinturas”.