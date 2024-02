Este domingo por la noche, se registró un trágico siniestro vial en la Ruta Provincial Nro. 5, conocida como, curva de Las Horquetas, entre Río Gallegos y El Calafate. Lamentablemente, producto del incidente falleció “Cacho” Teppa, reconocido vecino, comerciante y amigo de la capital de Santa Cruz, quién conducía su motocicleta en ese momento.

En la mañana del lunes centenares de recuerdos afloraron de quienes lo conocieron y compartieron momentos con Lorenzo “Chacho” Teppa. Como el de Alejandro Ariznabarreta quien manifestó un “dolor inevitable ante la partida de un muy buen tipo, muy buena gente”. El reconocido locutor de dijo que “Cacho Teppa, es el mejor símbolo de la llamada cordialidad de esta ciudad. El lo era. Cordial. Educado. Amable. Perdemos a una referencia de un gran hombre, gran padre y abuelo, esposo. Un probo y decente comerciante”, lo recordó al enviar “condolencias a su sangre y amor. Muy especialmente a su hermanito, Jaime Clark”.

Fanático de las motos, también el enduro, y los deportes nauticos, otro que lo recordó ampliamente fue Carlos Zapico, el eterno periodista deportivo que rememoró cuando, junto con otros amigos, lo llevaron a meterse al estuario de Río Gallegos para andar en esquí acuático.

“Cacho era un apasionado de muchas cosas, pero sobre todo de la náutica. Recuerdo haber compartido con él momentos en el CEMA, el Centro Marítimo Austral. En aquellos años 80, durante la presidencia de Tommy Rodríguez, la Prefectura incentivó mucho este deporte. Recuerdo las carreras de lanchas en la ría, los fines de semana, con amigos como Juancito Almonacid y muchos otros. Cacho incluso compró una lancha. Con ellos aprendí a practicar esquí acuático. Al principio fue difícil, me caí varias veces, pero Cacho siempre estuvo ahí para animarme y enseñarme. Después, Cacho, junto con Freddy y otros amigos, compitió en carreras de lanchas durante varios años”, contó Carlos Zapico al aire de radio LU12 AM680.

“El CEMA incluso organizó una carrera de lanchas en El Calafate. Todo ese tiempo compartimos una relación muy cercana con Cacho y esa bendita historia. También era un apasionado de las motos. Más allá de su actividad comercial, cuando tenía su pequeño negocio en la avenida Kirchner, cerca del Hotel París, hasta el impresionante local de Casa Teppa que tiene hoy en día. Siempre activo, con muchas inquietudes y rodeado de amigos. En una de nuestras últimas conversaciones, estaban presentes Hugo Turbilla, Roberto Vigo y otros amigos muy cercanos a Cacho”.

“Esta pérdida nos ha golpeado mucho. Recuerdo haberme cruzado con él en el supermercado hace unos días. Le mostré mi admiración y él me contó sobre sus últimos viajes en moto por Chubut. Me dijo que había dejado la enduro hace unos años porque su cuerpo ya no lo permitía, pero era un verdadero fanático de las motos. Sin duda, Cacho murió haciendo lo que amaba: montando en moto. Fue un hombre entusiasta, siempre disfrutando de la vida al máximo. Descanse en paz”.

El cruce del Estrecho de Magallanes en gomón

Junto con Sergio Zeballos, Lorenzo ‘Cacho’ Teppa realizaron una proeza al cruzar el Estrecho de Magallanes en un gomón en 1983. La travesía comenzó en Cabo Vírgenes y terminó en Espíritu Santo, un trayecto de 42 kilómetros que realizaron junto a dos compañeros más.

La preparación para este desafío tomó alrededor de un año y medio, implicando la convocatoria de diferentes sectores de la comunidad. El gomón tenía un tamaño de 4 metros 20, un motor de 49 hp, y cada uno de los navegantes tenía una función específica, como achicar agua para evitar inundaciones.

A pesar de enfrentarse a olas de seis metros de altura, lograron llegar a destino demostrando la factibilidad de navegar por la costa de la Provincia de Santa Cruz. Aunque la movida fue importante, solo lograron largar 10 de las 25 embarcaciones neumáticas inscritas.

El cruce fue organizado conjuntamente por entidades del Gobierno de Santa Cruz y Tierra del Fuego, incluyendo a la Prefectura del Atlántico Sur, la Armada Argentina, la Liga Naval Argentina y la Asociación Geográfica Argentina.

Aventura en kayak

El 1° de marzo de 1987, nueve kayakistas, incluyendo a Sergio Zeballos y Lorenzo Teppa, realizaron el primer cruce del Estrecho de Magallanes en kayak. Debido a un temporal de viento, tuvieron que aguardar hasta la noche para iniciar la travesía.

Guiados por palitos de luz química y acompañados por gomones con linternas por razones de seguridad, cruzaron desde Cabo Vírgenes hasta Cabo Espíritu Santo en seis horas. Esta expedición, también presidida por Sergio y Cacho, mostró la factibilidad de unir Tierra del Fuego y el Continente por camino argentino.

La hazaña de Zeballos y Teppa en el Estrecho de Magallanes, tanto en gomón como en kayak, captó la atención de productores españoles que planearon recrearla en una película sobre el recorrido de Magallanes y Elcano.