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La muerte de Rodrigo Vargas generó un fuerte impacto en Río Gallegos, donde su historia había sido seguida de cerca durante su lucha contra la leucemia. En ese contexto, el mensaje publicado por su hermano, Mathías Escudero, se convirtió en una de las expresiones más claras del dolor que atraviesa a su familia.

A través de sus redes sociales, Mathías compartió una despedida directa y cargada de emoción, en la que reflejó el vínculo que los unía y el impacto de la pérdida:

“Mi mayor miedo hoy, 26 de abril, se hizo realidad. Mi alma está destrozada. Solo quiero pensar que estás mejor, sin ninguna enfermedad que te lastime, pero eso no es suficiente para consolarme.

Lo único que me tranquilizaba eran tus abrazos y tus palabras de aliento; hoy ya no los tengo, y es duro saber que nada puede calmarme como vos lo hacías, hermano. Duro va a ser tener que vivir mi vida sin la persona que me hizo creer que existía la gente buena. Esa forma en que vivías, siempre con alegría y amor, la voy a llevar con cariño por la eternidad en mi corazón.

Sé que en algún momento de esta triste realidad voy a verte de nuevo y abrazarte como todas las mañanas. No caigo, Rodrigo, no caigo. Solo espero que no te hayas ido con miedo ni tristeza, porque sé muy bien que querías vivir, que querías ganarle a la enfermedad, que no había barreras que no pudieras superar. Como así también me enseñaste que, a veces, se puede perder y está bien darse por vencido.

Agradezco haber tenido un hermano como vos, siempre unidos, siempre. Vos sabías todo de mí y yo todo de vos. Gracias por cada consejo, por cada palabra. Voy a amarte siempre, mi Ro.

Hoy, forzadamente, te tengo que despedir. Te fuiste de este plano, Ro, pero en mi corazón, alma y recuerdos quedarás por la eternidad.

Te amo, Rodrigo, con mi vida.

Atte: tu “hermano preferido”, como vos me decías, mi gordito watom.

Que Dios te tenga en la gloria.”

El mensaje fue rápidamente replicado y acompañado por muestras de apoyo de vecinos y allegados, en una ciudad que vuelve a enfrentarse a una pérdida que trasciende lo individual y golpea en lo colectivo.

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