Río Gallegos se prepara para recuperar su principal puerta aérea. En el transcurso de varios meses, se desarrollaron las obras en el Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández”, con el objetivo de ofrecer instalaciones modernizadas, una pista reforzada y mayor capacidad operativa. Ahora, La Opinión Austral pudo conocer de forma exclusiva cuándo se realizará el acto oficial de inauguración de la pista: el lunes 22, alrededor del mediodía.

Durante esa jornada, la infraestructura solo podrá recibir vuelos oficiales o privados, en horario diurno. La habilitación para operaciones comerciales quedará formalmente establecida para el 23 de diciembre a las 0.00 horas. El primer vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizará en la capital santacruceña alrededor de las 02.00, y a las 03.00 partirá rumbo a Aeroparque.

El cartel de obra en el ingreso al aeropuerto de Río Gallegos. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

La obra, una de las más relevantes de los últimos años en materia de infraestructura aeroportuaria en Santa Cruz, integra el plan de modernización del sistema aeroportuario nacional. El proyecto abarca la reconstrucción total de la pista principal, calles de rodaje y plataforma comercial, además de mejoras estructurales en la terminal de pasajeros y el área operativa.

La reapertura de la terminal aérea resultará determinante para el movimiento turístico de fin de año y la temporada de verano, especialmente por el incremento de vuelos previstos hacia y desde Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y Ushuaia. Un dato exclusivo al que accedió LOA indica que todo el material fresado —el asfalto retirado de la pista anterior— se reutilizó dentro del propio aeropuerto.

El fresado retirado de la pista se utilizó para mejorar los caminos secundarios en el Aeropuerto.

El fresado corresponde al material obtenido al remover la carpeta asfáltica existente. Tras su trituración, puede emplearse para estabilizar y mejorar caminos, lo que permite reducir costos y aporta un beneficio ambiental al evitar el descarte de grandes volúmenes reutilizables. De acuerdo con información oficial, la remodelación del Aeropuerto de Río Gallegos demandó una inversión cercana a los USD 30 millones, financiados por el Ministerio de Transporte de la Nación y la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000.

Los trabajos comenzaron el 1 de septiembre. Desde ese período de ejecución, las operaciones aéreas se trasladaron al Aeropuerto de El Calafate, mientras se desarrollaron tareas simultáneas en pista, plataforma y sectores de servicio. La conclusión de la obra devolverá a Río Gallegos la conectividad aérea plena y reforzará el rol del aeropuerto como punto estratégico del sur patagónico, clave para la logística civil y productiva.

Visita a las obras

Cabe recordar que días atrás las ministras Soledad Boggio (Secretaría General de la Gobernación) y Nadia Ricci (Producción, Comercio e Industria) encabezaron una recorrida por las obras que se ejecutan en el Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández”.

Se espera con expectativa la reapertua del aeropuerto tras largas semanas cerrado por refacciones.

Acompañadas por el director de Desarrollo Aéreo, Andrés Casanova, supervisaron la nueva pista y las mejoras en infraestructura, que permitirán retomar la operatoria regular a partir del 23 de diciembre, fecha en la que está prevista la reapertura.

En esa oportunidad, Ricci puso en valor el avance tecnológico de la obra: “Es la segunda pista del país con estas características. Se utilizó un tipo de material muy moderno, de tecnología alemana, que brinda mayor confort y seguridad en el aterrizaje”.

La ministra remarcó que la intervención era urgente: “Estábamos a punto de que decidieran cerrar la pista por cuestiones de seguridad. Hacía más de 20 años que no había un reacondicionamiento de este tipo”.

Durante los meses de ejecución, los vuelos fueron redirigidos al Aeropuerto de El Calafate, mientras se realizaron tareas simultáneas en pista, plataforma y sectores de servicio.