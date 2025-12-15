Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Geraldine Adamini, madre y docente de las Escuelas Provinciales Primarias N° 10 y N° 70 de Río Gallegos, perdió la vida este lunes luego de atravesar un delicado estado de salud. La noticia provocó un profundo dolor en toda la comunidad educativa de la provincia de Santa Cruz.

Desde ADOSAC (Asociación de Docentes de Santa Cruz) la despidieron con un sentido mensaje publicado en redes sociales: “Con infinita tristeza informamos el fallecimiento de la seño Geraldine. Militante gremial activa en el transcurso del tiempo y luchadora hasta el final de su vida”.

Asimismo, destacaron: “Muy joven nos deja sin su presencia física pero no impedirá mantener en nuestra memoria los momentos compartidos. Acompañamos en el dolor a Javier, a sus hijas e hijos, a sus familiares, a sus amigos, a sus estudiantes y a sus colegas. Compañera Geraldine vuela alto y descansa en paz, con la seguridad que te da el haber honrado la vida. Presente hoy y siempre”.

En la misma línea, la Agrupación Lila de ADOSAC expresó en un posteo: “Hoy es un día muy triste en que lamentamos profundamente despedirnos de nuestra querida compañera de lucha Prof. Geraldine Adamini. Docente comprometida con la educación pública, que supo dejar en las aulas, en sus alumnos y en sus compañeros su legado de dignidad, respeto y valor por lo justo. Acompañamos a su esposo Prof. Javier Fernández y a su familia ante tan doloroso momento”.

También se pronunció el Consejo Provincial de Educación, que manifestó su pesar: “En este doloroso momento, acompañamos a su familia y comunidad educativa, elevando una oración para que encuentren la paz espiritual. Que en paz descanse”.