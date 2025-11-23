Your browser doesn’t support HTML5 audio
Industria nacional: con el eje en las comunidades
Cómo cada provincia minera define su modelo. Por Sabrina Pont
En Argentina no hay un criterio uniforme para ordenar el empleo local y la contratación de proveedores donde la industria madre se desarrolla. Conozca cómo definen sus políticas las provincias para promover el empleo y el desarrollo local. Clave para la Licencia Social.
La estancia que apuesta a la búsqueda de excelencia, integrando genética y producción de élite. Por Juan Martínez Dodda
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario