Tapa Suplemento Santa Cruz Produce: Ley de Glaciares, el Gobierno reabre el diálogo La Ley 26.639 fue sancionada en 2010 y el punto que vuelve a generar debate es el mismo que en los inicios: la definición del ambiente periglaciar. El Gobierno promete una ley federal con participación de las provincias. Argentina con USD 50.000 millones de inversión comprometida.

Por La Opinión Austral | 14 de diciembre 2025 · 9:07 hs.