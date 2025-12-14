Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Esto implica un costo es muy alto, ya que tenemos 18.000 hectáreas afectadas, de las cuales 5.500 están casi perdidas para la actividad ganadera, nos empujó a tener que dejar la actividad bovina (cría de 250 madres) y reducir nuestra majada en al menos 1000 ovejas, y el futuro estimo que será peor, por el tema perros y robos“.

El testimonio es de Javier Alvarez Bento, administrador de la Estancia Punta Loyola, que después de intentar “hablar de buena fe“, y resolver el tema por la vía administrativa, en junio de 2025 promovieron una acción de “amparo ambiental” contra la Municipalidad de Río Gallegos solicitando una medida cautelar en la justicia provincial.

La historia de la Estancia Punta Loyola, ubicada al sudeste del Departamento de Güer Aike, a 8 kilómetros de Río Gallegos, y la de los Alvarez viene de hace tiempo. Punta Loyola siempre fue de los mismos dueños, John Hamilton y sus descendientes. Hoy están sus bisnietos. Antonio Alvarez Nieves, papá de Javier, fue administrador de la estancia. Javier y sus hermanos se criaron allí viendo cómo su padre, pero también su madre, trabajaban allí. Hasta que un día, su papá se jubiló y él, que se había ido a estudiar a Buenos Aires, volvió y tomó la posta.

Los microplásticos en la Estancia Punta Loyola complicaron los planes productivos ganaderos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En un 80% el campo es ovino, con 15.000 ovejas, y un 20% para bovinos (unas 150 vacas, al menos hasta que empezó a suceder lo del basural). Llueven 260 mm de promedio por año.

El predio de Disposición de Residuos Sólidos se encuentra al noroeste de la Estancia Punta Loyola, a una distancia aproximada de 1,2 km del alambrado limítrofe del campo.

En el amparo se solicita el “cese de las actividades de la disposición final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)”. El Expediente 22197/2025 fue tomado por el del Poder Judicial de Santa Cruz, Juzgado de Primera Instancia Nro. Dos en lo civil, comercial, laboral y de minería, Secretaría Nro. 2.

El fiscal Federico Heinz solicitó que se intime a la demandada a que en un plazo prudencial efectúe en el predio las obras necesarias, así como también aporte las maquinarias, tecnología y recursos humanos, con el objeto de que las actividades que se ejecutan en el predio guarden estricto cumplimiento con el proyecto que lo origina, con el EIA y con toda la normativa vigente en la materia”.

Por otra parte, se solicita por la parte actora, que se cite a la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz en su carácter de tercero interesado voluntario; en función de haber sido quien aprobó el Estudio de Impacto Ambiental que presentara el Municipio, y además es la autoridad de aplicación de conformidad con las misiones y funciones delegadas por el Gobierno Provincial en cuanto a toda la normativa aplicable en la materia”. También solicita que se ordene a la Secretaría de Estado de Ambiente supervisar dicho predio de manera quincenal”.

“Hoy estamos a la espera de la resolución del juez, el municipio le echa la culpa a la mal ejecución por parte de la empresa concesionaria pero tampoco frenan ni mejoran la operación”, lamentó Álvarez Bento. Y agregó: “El tema es que nunca cumplieron con el estudio de impacto ambiental”.

Así también, además de la cesación de las actividades generadoras del daño ambiental colectivo y del restablecimiento de la legalidad alterada, también se solicita que la parte demandada realice las tareas de recomposición y saneamiento del inmueble afectado con la disposición de residuos.

Las ovejas conviven con microplásticos, un factor que amenaza su bienestar. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Alerta animales

Un informe técnico que analiza la “Dispersión de residuos sólidos urbanos” en la estancia, con fecha de abril de 2025, y autoría del médico veterinario Francisco Milicevic, Jefe de la Agencia de Extensión Rural Río Gallegos.

Los residuos dispersos observados son asociados al tipo de residuos sólidos urbanos como papeles, envases y recortes de cartón, fragmentos de Telgopor, recipientes y fragmentos de plástico, envoltorios de nylon y/o film, bolsones de material sintético, bolsas de aluminio, sachet, etc. con una disposición espacial tipo pluma influenciada por la ubicación del predio de disposición y los vientos predominantes; al ser la dispersión a partir del viento, se ve un mayor desparramo de los materiales más livianos o plásticos.

Se analizaron un total de 300 muestras de heces de rumiantes y se encontró que el 75,67% de las muestras de materia fecal estaban contaminadas con microplásticos. “Los microplásticos son más tóxicos que otras partículas naturales debido principalmente a sus propiedades fisicoquímicas como son: su menor densidad (exposición más longeva), su carga superficial y su composición química. Estos contaminantes suelen ser confundidos o mezclados con el alimento, por lo que son ingeridos por una gran variedad de animales”, explican en el trabajo.

“Ante la ingestión de macroplástico mezclado con el forraje por parte de un ovino o bovino se debería actuar con rapidez para evitar que sufra complicaciones graves como el bloqueo del sistema digestivo, obstrucción intestinal, timpanismo recurrente, perforaciones en el intestino, dolor severo, infecciones serias e incluso la muerte lenta por inanición”, dice Milicevic. Y enfatiza: “Pero sin dudas el bloqueo intestinal y la interrupción de la alimentación y la digestión son uno de los principales problemas provocados tras su ingestión”.

Además del perjuicio que tienen ovinos y bovinos en Punta Loyola, Milicevic advierte sobre el resto de la fauna de la región.”El consumo de plástico es perjudicial para todos los animales, considero se deberían realizarse investigaciones para determinar sus efectos, especialmente en las comunidades y las poblaciones silvestres.

Vale recordar que Punta Loyola es una estancia de punta que ha ido incorporando diferentes innovaciones en pos de ser más eficientes productivamente. Una de ellas, desde 2018, para cuidar los pastos naturales, ha sido la de los pastoreos rotativos. Esto es, espacios más reducidos con tiempos de consumo cortos y tiempos de descanso largos. “Es con la base del manejo holístico pero adaptado a las posibilidades de este campo”, graficó el ingeniero.

El trabajo con los residuos sólidos urbanos en cercanía a la estancia. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Alvarez Bento contó que, por ejemplo, con este sistema, un año le dieron descanso a una fracción del campo que no descansaba hace 120. “Yo pensé que la recuperación iba a tardar como tres años, pero ya a los dos meses de haber sacado las ovejas empezó a responder, eso nos entusiasmó mucho y por eso hoy tenemos todo el campo ya bajo este sistema y nos va muy bien”, recordó.

Los pastoreos rotativos permiten una organización distinta con el personal. Punta Loyola es una estancia de 70.000 hectáreas, pero tienen sólo 20.000 hectáreas con ovejas. Para la alimentación disponen también de 3000 hectáreas con agropiro y en otras 2000 con pasto ovillo. En otro orden de cosas, tienen certificaciones como la RWS, de lana “responsable”.

También tenían las vacas. Supieron tener 250, pero la sequía de 2006 redujo el plantel y quedaron 30. Cuando Javier arrancó su etapa como administrador empezó a aumentar la cantidad y llegaron a tener hasta 150. Hoy, producto de los residuos, vendieron todo.

Así es el paso a paso de la disposición final

La Ley N° 2829 de Santa Cruz establece un marco para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU), enfocándose en la protección ambiental y la salud pública.

La piedra angular de esta normativa es la metodología de relleno sanitario, un método de ingeniería que confina los residuos sólidos en la menor superficie y volumen posibles, cubriéndolos con una capa de tierra para evitar contaminación. Se prohíben explícitamente las prácticas nocivas como la disposición en vertederos a cielo abierto, la quema a cielo abierto, y el uso de residuos para el relleno.

Se promueve la reducción y el tratamiento de los residuos antes de su depósito permanente. Se deben adoptar métodos de tratamiento específicos antes de la disposición final, los cuales pueden ser:

– Estabilización Biológica (Compostaje): es el proceso de descomposición de la materia orgánica por bacterias, hongos y mohos, de forma aeróbica o anaeróbica.

– Recuperación de Materiales: se realiza mediante selección para el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos (valorización). Los materiales no recuperados van al relleno sanitario.

– Otros Métodos de Tratamiento: aquellos procesos y productos finales que no generen molestias o peligros a la salud pública o contaminación al medio ambiente.

Está terminantemente prohibida la disposición de cualquier residuo catalogado como peligroso en los rellenos sanitarios, de acuerdo a la legislación. Para la ubicación del predio se imponen distancias mínimas: debe situarse a más de 400 metros de rutas nacionales o provinciales y a más de 3.000 metros de aeródromos o pistas de aterrizaje.

Seguridad operativa, el predio debe contar con un espacio perimetral interno de al menos 15 metros de ancho para actuar como control de la propagación horizontal de fuego, sujeto a ampliación según la magnitud del sitio.

Los Municipios son los responsables de sus RSU y de la metodología de disposición inicial, recolección y transporte. La ley obliga a que las localidades que actualmente dispongan sus residuos en vertederos a cielo abierto presenten un “plan de adecuación” en un plazo no mayor a 180 días.

Durante el período de transición, y hasta la adecuación definitiva, se debe realizar la disposición final en un relleno semicontrolado , definido como un sitio donde los residuos se disponen de forma ordenada y con control de algunas emisiones, minimizando los riesgos.