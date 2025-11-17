Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio de Salud y Ambiente informó que, debido al alerta naranja por fuertes vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), este martes 18 de noviembre continuarán afectados los turnos en los nosocomios.

“Todos los hospitales y centros de atención primaria provincial, continuarán con suspensión de turnos programados, reforzando la atención de urgencias que puedan presentarse durante la vigencia de la alerta meteorológica anunciada por las autoridades provinciales”, se indicó en un comunicado.

Desde la cartera sanitaria instaron a la comunidad a asistir a la guardia del hospital local ante una emergencia. “Se recomienda a la población en general, el menor tránsito posible, procurando la permanencia a resguardo en sus domicilios“, sentenciaron.

Cabe recordar que, de acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, este martes la totalidad de los departamentos de Lago Buenos Aires y Río Chico, las cordilleras de Güer Aike y Lago Argentino, y las mesetas de Deseado y Magallanes atravesarán una alerta amarilla, con vientos del sector oeste entre 45 y 75 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h.

Además, se prevé una advertencia de nivel naranja para las costas de Deseado, Magallanes, Corpen Aike y Güer Aike, así como las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino. Estas zonas sufrirán vientos del sector oeste entre 65 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h. No se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento.

