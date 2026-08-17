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Alma Avril Collado, la nena de 10 años que está derivada desde hace tres semanas en Ciudad de Buenos Aires, consiguió el avión sanitario para regresar a la provincia de Santa Cruz.

La noticia la dio a conocer su mamá, Tamara, luego de solicitar la colaboración de la comunidad para poder volver, ya que desde la Caja de Servicios Sociales le habían indicado que debía esperar “a que alguien se enferme y viaje hacia Buenos Aires para poder regresar”.

“Hija querida, hicimos ruido para que mi súplica y mi pedido se escucharan. Todo para poder volver a nuestro sur querido y afrontar juntos tus cuidados paliativos, rodeada de todo el amor y del profesionalismo del Hospital de Caleta Olivia“, expresó en sus redes sociales.

De esta manera, este martes a las 13 horas partirá el vuelo. “Un agradecimiento infinito y de todo corazón a mi pueblo Comandante Luis Piedra Buena. Y a toda mi provincia de Santa Cruz. Gracias por abrazarnos, por no dejarnos solos y por ponerse nuestra lucha al hombro”, dijo la madre de Alma.

En ese sentido, concluyó su mensaje agradeciendo “a cada uno de ustedes por su inmensa empatía y por toda la gente que sigue rezando por mi Almita. ¡Gracias de por vida!”.

Cabe recordar que, antes de ser derivada al Hospital Garrahan, la niña estuvo internada durante ocho días en Piedra Buena y después en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del Hospital de Caleta Olivia. El objetivo de la derivación era obtener un diagnóstico.

Este mismo lunes, antes de que se confirmara el traslado, Tamara precisó que por indicación médica su hija necesita regresar a Santa Cruz para continuar con su atención y cuidados paliativos en terapia, en la ciudad de El Gorosito.

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