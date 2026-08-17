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Alma Avril Collado, la nena de 10 años que está derivada desde hace tres semanas en Ciudad de Buenos Aires debe regresar a la provincia de Santa Cruz y su mamá realizó un llamado público pidiendo ayudada para podr regresar.

Antes de ser derivada al Hospital Garrahan, la niña estuvo internada ocho días en Comandante Luis Piedra Buena y después en la Unidad de Terapia intensiva Pediátrica (UTIP) en el Hospital de Caleta Olivia. El objerivo de la derivación era poder obtener un diagnóstico.

Este lunes, Tamara, la mamá de Alma, realizó una publicación en sus redes sociales solicitando la colaboración para que puedan regresar ya que desde la Caja de Servicios Sociales le indicaron que debe esperar “a que alguien se enferme y viaje hacia Buenos Aires para poder regresar”.

“Por indicación médica, necesita regresar a Santa Cruz para continuar su atención y cuidados paliativos en terapia”. TAMARA, MAMÁ DE ALMA

“Necesitamos que nos escuchen. Hoy estamos atravesando una situación que ninguna familia debería tener que enfrentar. Alma es una niña santacruceña de 10 añitos, paciente oncológica, actualmente nos encontramos en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires. Por indicación médica, necesita regresar a Santa Cruz para continuar su atención y cuidados paliativos en terapia en la ciudad de Caleta Olivia”, explicó en primer término sobre la situación.

Para avanzar, dio a conocer que realizaron las gestiones correspondientes ante la obra social y “también solicité ayuda a autoridades locales… Sin embargo, la respuesta es que debemos esperar a que alguien se enferme y viaje hacia Buenos Aires para poder regresar, PERO ¡¡¡ALMA NO PUEDE ESPERAR!!!”.

“Necesitamos una respuesta, no tener que seguir esperando”. TAMARA, MAMÁ DE ALMA

Tamara enfatizó: “Estamos hablando de que mi hija necesita cuidados especiales y de toda una familia que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. No estamos pidiendo un privilegio. Estamos pidiendo que se encuentre una solución lo antes posible”.

En este contexto, realizó un llamado público “al Gobierno de Santa Cruz, al Ministerio de Salud, a las autoridades provinciales y a quienes tengan la posibilidad de intervenir: necesitamos que alguien escuche este pedido, necesitamos que se evalúe con urgencia el traslado sanitario de mi hija desde Buenos Aires hacia Santa Cruz y necesitamos una respuesta, no tener que seguir esperando”.

“Detrás de un expediente, una autorización o una gestión está mi hija, luchando y queriendo estar más cerca de su familia…”, insistió la mujer.

Por último, solicitó a la comunidad que compartan su pedido. “Agradecería que compartan la publicación, y ¡¡¡nos ayuden volver al sur!!! Es estar más cerquita de nuestra familia, Alma desea con su corazón estar más cerquita, el estado de salud de ¡¡¡Alma no permite más demora!! ¡¡¡Necesitamos que nos escuchen, por favor!!!!!”, cerró.

Colecta de dinero

Hace una semana, el hermano de Tamara había compartido un comunicado en las redes sociales pidiendo la colaboración de la comunidad en una colecta de dinero.

“Como es de público conocimiento, volvemos a necesitar de todos ustedes, colaborando económicamente. Como ya saben está difícil la situación y ellas dos siguen en Buenos Aires”, expuso.

“Una vez más volvemos a apelar a la solidaridad y colaboración de todos ustedes con algo mínimo, todo ayuda, todo suma“, agregó al tiempo que dio a conocer que TAMYPB es el aliar para colaborar.