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Servicios Públicos (SPSE) informó que se llevarán adelante tareas de mantenimiento sobre la línea de 220 kV que vincula La Esperanza con la Cuenca Carbonífera, en la provincia de Santa Cruz.

Los trabajos están programados para los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de abril de 2026, en el horario de 08:00 a 18:00 horas.

Una vez concluidos los trabajos diarios, se realizará una interrupción programada del servicio eléctrico entre las 18:00 y las 19:00 horas aproximadamente. Este corte tiene como objetivo restablecer la conexión con el Sistema Interconectado Nacional.

Tarea técnica clave para la región

Estas intervenciones forman parte de mantenimientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico en la región, especialmente en una infraestructura clave para el abastecimiento energético del sur provincial.

Durante las tareas, el sistema eléctrico de la Cuenca Carbonífera quedará temporalmente desconectado del Sistema Interconectado Nacional. Esta situación implica un cambio en la forma en que se abastece la energía a las localidades de la zona.

En ese contexto, el suministro será garantizado mediante el aporte de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que asumirá el rol principal en la generación eléctrica mientras duren las tareas.

Desde el área técnica indicaron que esta maniobra es fundamental para normalizar el funcionamiento del sistema tras la intervención en la línea de alta tensión.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a los vecinos de Río Turbio y 28 de Noviembre hacer un uso responsable del suministro eléctrico.

Se recomendó evitar consumos innecesarios durante las jornadas de mantenimiento, con el fin de garantizar la estabilidad del sistema y prevenir posibles inconvenientes en la distribución.