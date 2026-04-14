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La empresa YCRT atraviesa una etapa de reordenamiento operativo y búsqueda de inversiones estratégicas, con el objetivo de recuperar niveles de producción y posicionarse en el mercado energético. Así lo aseguró su interventor, Pablo Gordillo, en diálogo con La Mañana de LU12, brindó definiciones clave sobre el presente y futuro del yacimiento.

“Estamos trabajando muy bien”, afirmó Gordillo, al tiempo que anticipó que viajará a Buenos Aires para intentar cerrar un nuevo contrato anual de venta de carbón. “Tenemos una propuesta de compra nuevamente del grupo con el que venimos trabajando”, agregó.

La empresa proyecta una producción anual de alrededor de 100 mil toneladas, un volumen que, según explicó el interventor, es alcanzable con la estructura actual. “La dotación de personal estaría completa para empezar a producir en el orden de lo que estamos tratando de trabajar, que son unas 100 mil toneladas para todo el año”, indicó.

En ese sentido, destacó que uno de los logros recientes fue la evacuación total del carbón acumulado en Punta Loyola: “No hay una tonelada de carbón en Loyola, no hay nada, vendimos todo”.

Sin embargo, también explicó que el mineral disponible en Río Turbio presenta dificultades logísticas en su traslado, debido a las fallas en el sistema ferroviario. Las locomotoras, con décadas de uso, presentan fallas que complican el transporte hacia los puertos.

“Hoy el problema está en las locomotoras, que tienen más de 30 años, en que no hubo inversión”, explicó Gordillo, quien remarcó que la renovación del parque ferroviario será clave para mejorar la productividad.

“Se vendió todo el carbón que estaba en Punta Loyola” afirmó el interventor. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Relación con gremios y estabilidad

Respecto al vínculo con los sindicatos, el interventor señaló que: “Haber logrado tener un presupuesto para sueldos que hoy estamos pagando más o menos en tiempo y forma ha generado una tranquilidad”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que aún existen incertidumbres sobre el futuro institucional de la empresa, particularmente en torno a su eventual transformación en sociedad anónima.

Mercado del carbón y oportunidades internacionales

YCRT mantiene ventas en el mercado interno y también acuerdos de exportación: “El comprador principal que establecimos es Minasport, que es un distribuidor de carbón a centrales de Brasil”, detalló.

Uno de los ejes centrales es la evaluación de dos propuestas de inversión presentadas ante el Gobierno nacional. “Hay dos interesados muy importantes en invertir y en comprar acciones o gerenciar unidades productivas”, reveló Gordillo. Ambas ofertas corresponden a capitales estadounidenses y una de ellas, por 120 millones de dólares, incluye al grupo Minasport.

YCRT busca inversores estratégicos para impulsar su reactivación.

El interventor fue enfático al aclarar: “Esto no es privatización, es una iniciativa privada de inversión”. Además, explicó que el proceso contempla la posibilidad de abrir la propuesta a otros inversores: “El Estado puede declararla de interés público y abrirla a cualquier inversor”.

Abastecimiento y coordinación con el gobierno provincial

En paralelo, YCRT avanza en la distribución de carbón para el invierno en Santa Cruz. Destacó el trabajo conjunto con el Consejo Agrario y el Ministerio de Desarrollo Social para garantizar el abastecimiento en estancias y municipios como Puerto Santa Cruz, Tres Lagos.

Finalmente, Gordillo confirmó avances en obras de infraestructura ferroviaria en la zona norte de la provincia, vinculadas a un futuro tren turístico. “Estamos al 70% en las vías de Fitz Roy a Jaramillo, son 21 kilómetros”, detalló, y agregó que los trabajos podrían finalizar en unos 45 días.

Un escenario con expectativas

La situación de YCRT combina avances en la normalización operativa, desafíos estructurales y expectativas por la llegada de inversiones. En este contexto, Gordillo sintetizó el momento de la empresa: “Hay que trabajar, producir y seguir vendiendo carbón, esperando que las inversiones lleguen”.

El futuro del yacimiento sigue siendo determinante para localidades como Río Turbio y 28 de Noviembre, donde la actividad minera continúa siendo el eje de la economía regional.