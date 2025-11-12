Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas horas, impresionantes auroras australes se registraron en Tierra del Fuego y Punta Arenas, ofreciendo un espectáculo de luces rosadas en el cielo nocturno. Astrónomos explican que, si la actividad solar continúa y el clima acompaña, podrían ser visibles desde algunos puntos de Santa Cruz con baja contaminación lumínica.

Un fenómeno natural que asombra al sur del continente

El cielo del extremo austral volvió a brillar con tonos rosados y violetas. Durante la noche del martes, vecinos de Tierra del Fuego y Punta Arenas (Chile) fueron testigos de un espectáculo pocas veces visto: auroras australes que pintaron el firmamento, generando admiración y sorpresa entre residentes y turistas.

Las imágenes y videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron sus capturas del fenómeno. En algunos casos, las luces fueron visibles a simple vista; en otros, solo pudieron apreciarse a través de cámaras con exposición prolongada.

Qué son y cómo se forman las auroras australes

De acuerdo con especialistas en meteorología espacial, las auroras australes ocurren cuando una tormenta solar —una fuerte emisión de partículas cargadas desde el Sol— interactúa con el campo magnético de la Tierra. Esta colisión genera un espectáculo luminoso en la atmósfera, especialmente en las zonas polares.

El color de las luces depende de los gases atmosféricos que participan en la reacción: el oxígeno produce tonalidades verdes y rojas, mientras que el nitrógeno genera azules y violetas. Aunque el fenómeno es más frecuente cerca del Polo Sur, bajo ciertas condiciones puede extenderse hacia latitudes más bajas.

¿Se podrán ver las auroras desde Santa Cruz?

Por ahora, no hay confirmación oficial de que las auroras sean visibles desde Santa Cruz. Sin embargo, los astrónomos no descartan la posibilidad. Según explican, si la actividad solar se mantiene intensa y el cielo permanece despejado, algunas zonas del sur santacruceño —como Río Gallegos, El Calafate o zonas rurales alejadas de las ciudades— podrían tener una leve oportunidad de avistamiento.

Los especialistas recomiendan buscar lugares con baja contaminación lumínica y mirar hacia el sur, especialmente durante la medianoche, cuando las probabilidades aumentan.

Consejos para observar o fotografiar el fenómeno

Quienes deseen intentar captar las auroras deben prepararse con anticipación. Los astrónomos sugieren usar cámaras con modo manual y larga exposición, además de trípodes para evitar el movimiento. En cuanto al ojo humano, la vista puede tardar varios minutos en adaptarse a la oscuridad, por lo que es importante evitar luces artificiales durante la observación.

Una oportunidad única para mirar el cielo patagónico

Aunque su aparición en la provincia es poco frecuente, las auroras australes despiertan cada vez más interés entre los habitantes del sur argentino. Con la creciente actividad solar registrada en las últimas semanas, la Patagonia se posiciona como un punto privilegiado para observar fenómenos astronómicos.