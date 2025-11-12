Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mediante un convenio entre la Cámara de Diputados de Santa Cruz y la Universidad de Buenos Aires (UBA), estudiantes de Santa Cruz podrán rendir materias del Ciclo Básico Común (CBC) desde Río Gallegos, a través de la nueva Subsede de UBA XXI.

UBA XXI es el programa de educación a distancia de la UBA que permite cursar materias del CBC de manera virtual, con exámenes presenciales obligatorios en subsedes habitadas de todo el país.

A partir del 14 y hasta el 28 de noviembre estarán abiertas las inscripciones a la Subsede Río Gallegos.

En los estudios de Radio LU12 AM680, Gisella Martínez, representante de la Cámara de Diputados, destacó: “Hoy tenemos más de 24 familias que han podido acceder y hablo de familias porque no sólo es la persona que estudia el CBC, sino también toda la familia que acompaña”.

En los estudios de Radio LU12 AM680, entrevistada por el locutor Carlos Saldivia, Gisella Martínez brindó detalles de las inscripciones a UBA XXI. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Durante el segundo cuatrimestre 2025 se ofrecieron las materias de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (ICSE) e Introducción al Pensamiento Científico (IPC).

“Estamos teniendo dos materias de las seis que son obligatorias en el CBC, con vistas al año que viene a ampliar la oferta académica en cuanto a materias, no solamente del ciclo básico, sino también de algunas carreras en particular”, mencionó.

“De los 24 chicos que tenemos, 13 ya han pasado a las instancias finales”, dio a conocer.

Martínez recordó que “no hay restricción de cupos” y que pueden preinscribirse “a partir de 4to año de Secundario y en el caso de los industriales, a partir de 5to año, así pueden ir haciendo el CBC a su tiempo, para que cuando se reciban del Colegio Secundario ya se vayan con el ingreso hecho y directamente, estudien la carrera”.

Respecto a toda la información necesaria sobre las inscripciones, señaló: “Dentro de nuestra plataforma diputadosdesantacruz.gob.ar tenemos toda la información necesaria para poder preinscribirse, cómo es el curso de la carrera, cómo es el curso del CBC. Además, siempre están abiertas las puertas, de 08:00 a 18:00, de la biblioteca legislativa”.

Finalizando, destacó el espacio de la biblioteca, donde funciona la subsede: “Tenemos preparado para que los chicos vayan a estudiar con pupitres, pizarrones, la iluminación y demás. Obviamente toda la biblioteca y la hemeroteca están a disposición por cualquier duda que tengan”.