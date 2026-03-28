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Días atrás, técnicos de la Fundación Macá Tobiano registraron en video la presencia de un jabalí en la meseta del lago Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz.

“No es un hecho aislado, los jabalíes se vienen registrando en la zona noroeste de Santa Cruz desde el 2022-2023, en esa época empiezan a aparecer algunos registros y se han mantenido”, manifestó Laura Fasola, doctora en Biología y secretaria de la fundación, a La Opinión Austral.

“La novedad es que más allá de que es un avistamiento que se suma a otros que vienen ocurriendo en los últimos años, ya son arriba de la meseta, entonces tiene otras particularidades porque se acercan a las lagunas en donde están los macáes nidificando durante el verano y eso es muy preocupante”, manifestó.

El jabalí preda sobre animales silvestres, pero también puede hacerlo sobre corderos.

Fasola comentó que desde la Fundación Macá Tobiano: “Ya veníamos atentos a estos registros que aparecían de los jabalíes porque sabemos de los impactos que pueden generar y como también trabajamos con otras especies exóticas invasoras que generan impactos importantes, esto es algo que nos mantenía alerta. Este acercamiento de los jabalíes a los lugares donde están los macáes nos preocupa“.

Consultada sobre cómo llega la especie a Santa Cruz, expuso: “Viene avanzando de norte a sur, es una especie a la que inicialmente se la llevó a la provincia de La Pampa con fines cinegéticos y desde ahí se trasladaron animales a la provincia Neuquén. Todo esto ocurrió en las primeras décadas de 1900. Desde Neuquén se da una expansión que viene avanzando por Neuquén, Río Negro, Chubut, hasta llegar a Santa Cruz. Entonces, estos registros que empiezan a aparecer hace unos años son parte de este frente de invasión que viene de norte a sur”.

Mencionó que ocurre “tanto del lado argentino como del lado chileno. Si estos individuos están ingresando desde Chubut directamente o desde Chile, no lo sabemos”.

Laura Fasola, doctora en Biología.

En cuanto a los impactos que genera esta especie y sobre su peligrosidad, precisó: “Es una especie omnívora, consume recursos vegetales y para comer estos recursos vegetales no sólo consume frutos, sino también raíces, entonces tiene un comportamiento en el que remueve las capas superficiales del suelo, hace remociones como si pasara un arado por grandes áreas y toda esa degradación de la estructura superficial del suelo aumenta la desecación del suelo. En un contexto de sequía no es positivo y además, destruye toda la cobertura vegetal y la capacidad de ese suelo de regenerarse”.

El jabalí también “preda sobre animales silvestres, pero también en lugares donde hay cría ovina, puede predar sobre corderos directamente”.

Además, el jabalí puede cruzarse con el cerdo doméstico. “El cerdo doméstico es la especie domesticada de la especie silvestre del jabalí, esa reproducción puede ocurrir y ahí hay una degeneración en la cría de cerdos“.

Es también vector de enfermedades “de importancia agropecuaria, pero también zoonótica, es decir que son importantes para la salud humana”.

Fasola también mencionó que dado que son animales que pueden llegar a pesar 100 kg., su circulación en zonas de ruta también trae problemas.

Asimismo, daña infraestructura porque destruye alambrados. “Hay un montón de cosas asociadas a la presencia de jabalíes que tendrían que generar bastante preocupación y deberíamos demandar que hay que diseñar una estrategia para saber cómo frenar la invasión y tratar de evitar los impactos que puedan estar asociados a su avance”.

Registros

Consultada sobre algún trabajo de vigilancia sobre la especie, la doctora en Biología señaló: “Que sepamos, en la provincia no hay ningún tipo de monitoreo que se esté haciendo por alguna organización gubernamental o no gubernamental”.

“Ya nos pusimos en contacto con algunos especialistas que trabajan en esta especie porque vamos a iniciar un monitoreo de jabalíes en la zona aledaña a la meseta del lago Buenos Aires, es algo que realmente puede traer muchos problemas, son especies que buscan particularmente lugares como la estepa patagónica, buscan agua, están muy asociadas a los lugares de mayor humedad”, sostuvo.

“Algunas de las especies con las que trabajamos son especialistas de los humedales que están en la estepa patagónica, no sólo las lagunas donde están los macáes, también los juncales y los mallines donde está la gallineta chica y otra avifauna que venimos monitoreando hace años. Estamos decididos a iniciar un monitoreo de la especie y tratar de encontrar una estrategia para mitigar el impacto del jabalí“, adelantó.

“Creemos que lo importante es empezar a registrar para fortalecer cualquier monitoreo que podemos estar haciendo nosotros o mismo que puede estar haciendo el Consejo Agrario Provincial. Es importante denunciar la presencia de jabalíes para tener un conocimiento ajustado de la distribución y de los lugares donde está la especie y así poder diseñar estas medidas de manejo necesarias para frenar el avance”, concluyó.

En caso de ver un jabalí en Santa Cruz, desde la Fundación Macá Tobiano solicitan reportarlo al Consejo Agrario Provincial a dir.gral.fauna@cap.gob.ar, faunacap@gmail.com, al WhatsApp: 2966-279178 o a la fundación al correo electrónico: invasoras@macatobiano.org.