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El Consejo Agrario Provincial (CAP) continúa con el monitoreo de la colonia de pingüinos de Magallanes de Cabo Vírgenes, considerada una de las más importantes del país. Durante octubre, equipos del organismo llevaron adelante un nuevo relevamiento junto a la Fundación Por el Mar, WCS Argentina y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), con el propósito de actualizar los datos poblacionales y evaluar las condiciones ambientales del área de reproducción.

Una colonia en crecimiento

Los estudios de largo plazo registraron un incremento cercano al 30% en la cantidad de ejemplares durante los últimos 25 años. Este crecimiento destaca la importancia de mantener un seguimiento sostenido para conocer la evolución de la especie y los posibles cambios en su hábitat.

El censo se realiza por segundo año consecutivo y permite identificar la distribución de los nidos y analizar las variaciones de la población. Los resultados correspondientes a esta temporada todavía se encuentran en evaluación.

Al respecto, la directora Provincial de Áreas Protegidas del CAP, Marisol Espino, explicó: “Trabajar junto a otras instituciones nos permite conocer mejor lo que sucede en nuestras áreas protegidas y aprovechar los recursos técnicos y humanos disponibles. La participación de equipos científicos y organismos del Estado también es fundamental para sostener estos estudios a lo largo del tiempo”.

La conservación de los pingüinos requiere proteger tanto las zonas de nidificación como el entorno marino del que dependen para alimentarse.

Por otra parte, el monitoreo permitirá evaluar las posibles consecuencias de un evento oceanográfico ocurrido hace aproximadamente un año y medio, que afectó sectores de matorrales utilizados por las aves para construir sus nidos.

“En los últimos 25 años la población creció alrededor de un 30%. Siempre fue una colonia muy productiva y lo sigue siendo, más allá de algunos cambios que se registran de un año a otro”, señaló Esteban Frere, investigador de la UNPA y WCS Argentina.

El especialista precisó que Cabo Vírgenes forma parte del grupo de las tres o cuatro colonias de pingüinos más importantes de Argentina. Su ubicación, próxima a la desembocadura del Estrecho de Magallanes y al océano Atlántico, favorece la disponibilidad de alimento y las condiciones para el desarrollo de la especie.

La importancia de proteger el ambiente marino

La conservación de esta población depende igualmente de las condiciones del mar que rodea la reserva. Durante la primavera y el verano, los ejemplares adultos se desplazan para alimentarse y luego regresan a la costa para abastecer a sus pichones.

Equipos del Consejo Agrario Provincial y de instituciones científicas realizaron un nuevo relevamiento en la reserva de Cabo Vírgenes.

En ese sentido, Frere advirtió sobre la necesidad de ampliar las medidas de conservación más allá del territorio terrestre: “Es muy importante cuidarlos en tierra, pero después dependen de su mar circundante. Aún durante la primavera y el verano necesitan el mar que tienen enfrente, y eso también hay que protegerlo”.

Finalmente, el investigador remarcó la importancia de avanzar hacia un esquema de protección que incluya tanto el área de nidificación como las aguas circundantes, además de continuar fortaleciendo la gestión de Cabo Vírgenes como área protegida.

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