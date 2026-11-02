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El Gobierno de Santa Cruz reanudó el jueves 29 de octubre las negociaciones paritarias con los gremios que representan a los trabajadores de la Administración Pública Central, Salud y Educación. Los encuentros se desarrollaron en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Río Gallegos y marcaron el regreso de la discusión salarial, luego de los acuerdos alcanzados durante junio y julio.

La convocatoria reunió a siete organizaciones sindicales en tres mesas diferenciadas. Por el sector de Salud participaron la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSA). En representación de la Administración Central estuvieron la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Por Educación participaron la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

Los sindicatos de la Administración Pública Central fueron uno de los tres sectores en reunirse con el Gobierno.

Uno de los principales resultados de la jornada fue que no se presentó una nueva oferta de incremento salarial. Las autoridades provinciales expusieron el escenario económico y financiero de Santa Cruz, mientras que las organizaciones sindicales plantearon la necesidad de recuperar el poder adquisitivo y avanzar en distintos reclamos laborales.

El subsecretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Nicolás Villada, calificó los encuentros como fructíferos y destacó que primó la disposición al diálogo. Según explicó, las reuniones se desarrollaron en cumplimiento de los compromisos establecidos en las actas firmadas meses atrás.

La situación financiera

Durante las reuniones, el Gobierno provincial puso en conocimiento de los representantes gremiales las dificultades económicas que atraviesa Santa Cruz.

Nicolás Villada, subsecretario de Finanzas del Ministerio de Economía.

Villada informó que en septiembre se registró una caída acumulada del 1,7% en los recursos coparticipados provenientes de Nación. También señaló que los ingresos por regalías no mostraron movimientos significativos al alza y que la recaudación de impuestos provinciales permanece estancada.

Por su parte, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, ratificó que los aumentos salariales acordados anteriormente continúan vigentes y aclaró que la reapertura de las mesas no implicaba una pauta salarial del cero por ciento, dado que los incrementos previstos para octubre y noviembre ya habían sido establecidos en los acuerdos anteriores.

El funcionario explicó que el objetivo de esta nueva instancia era evaluar la evolución de los recursos y los gastos provinciales, además de mantener abiertas las conversaciones sobre las condiciones laborales.

“La situación de la provincia es compleja, como lo dijimos desde principio de año, como se ha planteado en todas las reuniones con las entidades gremiales”, sostuvo.

Ezequiel Verbes, ministro de Economía de Santa Cruz. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

En esa línea, explicó que, si bien algunos ingresos registraron mejoras, otros continúan sin mostrar una recuperación suficiente, mientras que los gastos mantienen una tendencia creciente.

“Lamentablemente los recursos no levantan, si bien en algunos hay alguna mejora, en otros no, y el gasto es incremental”, manifestó.

El ministro también recordó que el presupuesto provincial ya contemplaba un escenario deficitario, conocido por los legisladores durante su tratamiento.

¿Cuándo volverán a reunirse?

Tras los encuentros del jueves 29 de octubre, las negociaciones quedaron abiertas y se espera una nueva instancia durante noviembre.

De acuerdo con la información difundida este lunes 2 de noviembre, el próximo encuentro general con los representantes de los sectores estatales está previsto para el 9 de noviembre. En el caso de Educación, además, se estableció una nueva reunión para el 17 de noviembre, destinada específicamente a retomar la discusión salarial entre el Consejo Provincial de Educación y los gremios docentes.

Mientras tanto, las partes acordaron sostener reuniones semanales en subcomisiones para avanzar sobre los diferentes planteos laborales.

Cómo habían cerrado las paritarias de los estatales y docentes

El último acuerdo de la Paritaria Central fue aprobado por mayoría el 30 de junio. APAP y UPCN acompañaron la propuesta del Ejecutivo, mientras que ATE manifestó su rechazo.

El incremento salarial acumulativo alcanzó el 17,8% sobre el valor de la Unidad Salarial (US), distribuido en tres tramos: 12% en julio, 2,1% en septiembre y 3% en octubre. El acuerdo alcanzó tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados.

La primera en reunirse, la paritaria docente.

También se establecieron compromisos vinculados con los pases a planta permanente y la continuidad de la negociación durante octubre.

En Educación, el acuerdo fue formalizado el 9 de julio, cuando ADOSAC y AMET aceptaron la propuesta del Gobierno provincial.

La recomposición acumulativa del 17,8% se distribuyó entre junio y noviembre: 3% en junio, 10% en julio, 1% en agosto, 1% en septiembre, 1% en octubre y 1% en noviembre.

El entendimiento también contempló la devolución de descuentos por días de paro, medidas para fortalecer la estabilidad laboral y la conformación de mesas técnicas para abordar cuestiones estructurales del sistema educativo.

Con la reapertura de finales de octubre, ambos sectores volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los ingresos frente a la evolución del costo de vida. Sin embargo, la primera ronda de reuniones terminó sin una nueva propuesta económica y con la continuidad del diálogo como próximo paso.