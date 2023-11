“¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitas un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da”, había considerado la diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), Diana Mondino, en una entrevista con Luis Novaresio en LN+.

En ese sentido, al dialogar con La Opinión Radio, que se transmite por LU12 AM680, en dúplex por Canal 9 de Santa Cruz, Adolfo Cid, padre de Nadia trasplantada bipulmonar en el 2019 y referente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, dijo que “se habla de mercado, que significa hablar de oferta y demanda, y se pacta un precio en los mercados”.

“Mucha gente, que está en lista de espera, nos transmite la angustia y la incertidumbre que esto está generando. Porque nos preguntan qué va a pasar con nosotros, que estamos en la lista. Esperamos que llegue el trasplante antes de que salga esta norma del mercado de órganos”, contó Cid.

Indicó que “Irán es el único país en donde se permite la venta de un riñón con ciertas características y fue un desastre. Hay mucho tráfico” y recordó que “no es que todas las personas que fallecen son donantes. No es tan fácil. Hasta que no le toca, no se informa”.

En consonancia, contó que cuando aguardaban por un trasplante para su hija, “fallece una docente, estaba en el hospital y me llama una amiga contándome que le habían dado la noticia del fallecimiento de esa persona y que querían donar los órganos para Nadia. Pero no es así. Hay que ser compatible. Es todo un proceso”.

“No es que puede ser para cualquier persona el órgano -reiteró-. En el caso de Nadia, tuvo siete operativos y el último fue para ella. Se trata de que el órgano sea del 99% compatible. Podes tener un contenedor lleno de plata, pero si el órgano no es para vos, a las horas lo empezas a rechazar”, indicó.

En tanto, se refirió al artículo 23 de la Ley Justina, que implica la posibilidad de un trasplante cruzado. Es que, según indica la norma, hay tres órganos que se pueden donar en vida: el riñón, el hígado y la medula ósea. Si hay dos personas que necesitan un trasplante de riñón y un familiar directo no puede donar a una pero sí a la otra y al mismo tiempo al familiar de la otra persona le pasa lo mismo, pueden ‘cruzar’ esa donación. “Pero eso está regulado por el Estado, por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)”, advirtió.

Por tanto, pidió que haya más concientización respecto de al donación de órganos. “Hay mucha falta de información”, dijo e insistió en que “están generando un estrés en la gente, además de lo que ya están viviendo. Agregarle una carga más a un paciente que está en lista de espera, es tremendo”.